Los cambios que tendrá la Copa Colombia 2020: vuelve un viejo sistema

En la Asamblea de la Dimayor que se vive por estos días en Bogotá se están tomando las decisiones sobre el sistema que tendrán las competencias en el 2020.

Aunque en la Liga y el Torneo de la B todo seguirá igual, los grandes cambios serán en la Copa Colombia. Sin embargo, aunque el formato cambie, el campeón seguirá teniendo cupo a la primera fase de la Copa Libertadores, tal como ha sido hasta este momento.

Según dio a conocer la Dimayor, la Copa Colombia tendrá un sistema que ya se utilizó hace un par de años, en el que los equipos de la B se eliminan entre sí hasta llegar a los enfrentamientos con los de la A. Todas las fases serán de eliminación directa y los clubes de la Primera División tendrán menos partidos.

Así se jugará la Copa Colombia

FASE I



* 16 Equipos del Torneo de la B

* 8 Llaves sorteadas

* 8 Clasificados



• La Fase I se jugará con los 16 clubes participantes en el Torneo de la B en el 2020.

• Las 8 llaves de la Fase I se organizarán por sorteo, teniendo en cuenta la Tabla de Reclasificación del Torneo del año 2019.

• Los 8 mejores clubes en la Tabla de Reclasificación de 2019 serán cabezas de serie de cada llave. El 1ro de la Llave A y así sucesivamente.

• La posición en la Reclasificación se organizará sin tener en cuenta los clubes que ascendieron a la Liga 2020.

• Los dos clubes que descendieron al Torneo 2020 serán sorteados en las llaves.



Llave A: 1ro en Reclasificación vs Sorteo

Llave B: 2do en Reclasificación vs Sorteo

Llave C: 3ro en Reclasificación vs Sorteo

Llave D: 4to en Reclasificación vs Sorteo

Llave E: 5to en Reclasificación vs Sorteo

Llave F: 6to en Reclasificación vs Sorteo

Llave G: 7to en Reclasificación vs Sorteo

Llave H: 8vo en Reclasificación vs Sorteo



FASE II



* 8 Equipos clasificados de Fase I

* 4 Llaves predeterminadas

* 4 Clasificados



Llave A: Ganador Llave A vs Ganador Llave H

Llave B: Ganador Llave B vs Ganador Llave G

Llave C: Ganador Llave C vs Ganador Llave F

Llave D: Ganador Llave D vs Ganador Llave E



FASE III



* 4 Clubes clasificados de Fase II + 12 Clubes de la Liga (sin participación en torneo internacional)

* 8 Llaves predeterminadas.



• La Fase III se jugará con los 4 ganadores de la Fase II y los 12 clubes de la Liga que no hayan ganado cupo a la Copa Libertadores y Copa Suramericana 2020.



• El orden de los clubes de la Liga que entran a participar en esta Fase se realizará teniendo en cuenta la posición y el número de puntos obtenidos en la Tabla de Reclasificación de la Liga en el 2019, más el campeón del Torneo de la B 2019 ocupará la posición 11 y el segundo ascendido la posición 12.



*Serán locales en los partidos de ida los clubes ubicados entre la Posición 5 y la Posición 12.



Llaves: Fase III



Llave A: Ganador Llave A Fase II vs Posición 12

Llave B: Ganador Llave B Fase II vs Posición 11

Llave C: Ganador Llave C Fase II vs Posición 10

Llave D: Ganador Llave D Fase II vs Posición 9

Llave E: Posición 1 vs Posición 8

Llave F: Posición 2 vs Posición 7

Llave G: Posición 3 vs Posición 6

Llave H: Posición 4 vs Posición 5



FASE IV: OCTAVOS DE FINAL



8 ganadores de la Fase III vs 8 clubes participantes en Libertadores y Sudamericana



• La fase de Octavos de final se jugará entre los 8 clubes ganadores de las llaves de la Fase III y los 8 clubes que participaron en la Copa Libertadores y Copa Suramericana 2020.



Llave A: Ganador Llave A Fase III vs Sorteo

Llave B: Ganador Llave B Fase III vs Sorteo

Llave C: Ganador Llave C Fase III vs Sorteo

Llave D: Ganador Llave D Fase III vs Sorteo

Llave E: Ganador Llave E Fase III vs Sorteo

Llave F: Ganador Llave F Fase III vs Sorteo

Llave G: Ganador Llave G Fase III vs Sorteo

Llave H: Ganador Llave H Fase III vs Sorteo



CUARTOS DE FINAL



8 clubes ganadores Octavos de Final



Llave A: Ganador Llave A Fase IV vs Ganador Llave H

Llave B: Ganador Llave B Fase IV vs Ganador Llave G

Llave C: Ganador Llave C Fase IV vs Ganador Llave F

Llave D Ganador Llave D Fase IV vs Ganador Llave E



SEMIFINALES



Los 4 clubes ganadores de Cuartos de Final



Semifinales 1: Ganador Llave A Cuartos de final vs Ganador Cuartos de final Llave D

Semifinales 2: Ganador Llave B Cuartos de final vs Ganador Cuartos de final Llave C



FINAL



Ganadores Semifinales



Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2