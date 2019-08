Once Caldas ganó 2-1 y obliga al América a reponerse en el Pascual

Once Caldas y América de Cali abrieron su llave de los octavos de final de la la Copa Colombia. En el duelo en el estadio Palogrande, el conjunto local ganó 2-1 y aprieta al cuadro escarlata, equipo que debe ganar en el Pascual Guerrero.

En un partido interesante, con buenas opciones de gol para lado y lado, Once Caldas ganó en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Colombia. Ambos equipos mostraron planteamientos interesantes y dieron un compromiso muy entretenido. Sin embargo, los dirigidos por Hubert Bodhert tuvieron un segundo tiempo en el que recibieron el premio a la insistencia.



La primera parte estuvo marcada por el juego de dos equipo que se caracterizan por darle un buen trato al balón. La llegada de Alexandre Guimaraes al América le dio un cambio radical al juego, en el que la posesión es una característica marcada. Por otro lado, el conjunto local viene trabajando esta idea de juego de la mano de Hubert Bodhert.



Once Caldas empezó con mucho ímpetu el partido y de a poco con Kevin Londoño y Javier Reina empezaron a encontrar espacios en una defensa sólida del América. Fue así como en el minuto 18, Ménder García dio un pase exquisito a Londoño para que con un espectacular remate de volea abriera el marcado a favor de los de Manizales.



América de Cali tuvo una reacción importante y consiguió poner en tablas el marcador. En un saque de banda de Juan Pablo Zuluaga, la defensa de Once Caldas no pudo resolver un buen rebote y el balón le quedó a Duván Vergara, quien en una buena definición mandó el balón al fondo de la red al minuto 19 del compromiso.



El periodo complementario tuvo como tendencia el mismo manejo de balón y posesión de ambos equipos, no obstante, Once Caldas se mostró mejor en varios pasajes e inquietó el arco de Arled Cadavid, quien empezó a ser importante en el compromiso.



Once Caldas mantuvo al América metido en su área en la mayoría del segundo tiempo, las chances fueron claras, sin embargo, la falta de definición y la soberbia actuación de Cadavid, quien intervino en cinco ocasiones vitales para que el cuadro escarlata no se fuera a Cali con una diferencia abultada.



El conjunto local tuvo su premio al esfuerzo en el minuto 43 de la segunda parte, una jugada colectiva exquisita terminó con un pase medido de Lemus para que Ménder García se lanzara con todo para solo tener que empujar el balón al fondo de la red.



El partido terminó 2-1 y se va a definir en el estadio Pascual Guerrero. Con fecha por definir, América tendrá la ventaja de jugar ante su hinchada, pero tiene un gol que reponer en dicho compromiso.