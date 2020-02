Todo sobre la Copa Colombia: fechas y enfrentamientos de la A y la B

Este miércoles se sortearon las dos primeras fases de la Copa Colombia, torneo en el que jugarán los 36 equipos inscritos en la Dimayor.

En la fase 1 de este campeonato jugarán los equipos que están en la B y así quedaron las llaves.

• Llave A

Cortuluá vs. Real San Andrés



• Llave B

Real Cartagena vs. Atlético FC



• Llave C

Deportes Quindío vs. Valledupar FC



• Llave D

Leones FC vs. Boca Juniors de Cali



• Llave E

Bogotá FC vs. Unión Magdalena



• Llave F

Fortaleza CEIF vs. Orsomarso SC



• Llave G

Tigres FC vs. Barranquilla FC



• Llave H

Llaneros FC vs. Atlético Huila

De cada una de estas llaves saldrá un ganador y en la siguiente ronda se enfrentarán así

Ganador llave A vs. Ganador llave H: LLAVE 1



Ganador llave B vs. Ganador llave G: LLAVE 2



Ganador llave C vs. Ganador llave F: LLAVE 3



Ganador llave D vs. Ganador llave E: LLAVE 4

Los ganadores de estas fases se enfrentarán contra los 12 equipos de la Primera División que no están en competencias internacionales. Las llaves para esos partidos quedaron así.

LLAVE 1 vs. Chicó



LLAVE 2 vs. Pereira



LLAVE 3 vs. Jaguares



LLAVE 4 vs. Rionegro



Cúcuta vs. La Equidad



Alianza Petrolera vs. Bucaramanga



Once Caldas vs. Envigado



Santa Fe vs. Patriotas

Las fechas para cada uno de estos juegos