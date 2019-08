El pedido de Jorge Luis Pinto a los clubes que visitan Bogotá

Luego de la eliminación de Millonarios en la Copa Colombia, Jorge Luis Pinto habló sobre el planteamiento de Medellín en el partido que se jugó en Bogotá y terminó 2-2.



“Medellín se metió bien atrás y nos aguantó como fuera con choque y parar el partido, eso nos afecta. Fuimos apresurados para ganar de fuerza y debimos tener más manejo, pero eso lo da la experiencia. Se paró el partido, eso también afecta porque fueron 10 o 15 minutos que estuvo parado y complica el desarrollo del juego”, dijo.

Aunque quiso ser prudente, Pinto expresó su molestia por cómo plantean los partidos los equipos que visitan Bogotá.



“(Los cambios) No dieron fruto por el momento que estaba el partido. Pedirle continuidad a Salazar era imposible porque el trámite del partido se volvió nada y se paró totalmente. Yo no quiero hablar porque van a decir ‘ya volvió Pinto a hablar de los árbitros’. Aquí en Bogotá los partidos no se juegan, se para a toda hora el partido y no hay una tarjeta amarilla para quien retiene el juego y no da continuidad”, expresó.

El técnico de Millonarios dio otro ejemplo de que no solo Medellín tuvo este planteamiento, pues otros equipos mostraron esa táctica.



“Se vio aquí contra Jaguares. Apenas paramos el partido porque íbamos a responder con la misma, como le dije al técnico de ellos y de una vez le llamaron la atención al árbitro. Pienso que ustedes tienen que ver eso y espero que los dirigentes también porque no se le puede dar trámite a un partido como el que se está viendo acá. La afición no putea ni chifla por nada. Eso tiene que captarlo el arbitraje, la Comisión. Tengo el derecho a reclamar las cosas que veo ni estoy diciendo que nos empataron por eso, pero el trámite”, contó.