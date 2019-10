La ilusión del Deportivo Cali: vencer a Tolima y clasificar a la final

Un empate o un triunfo le servirá este miércoles (6:30 p.m.) en Ibagué al Deportivo Cali frente al Tolima para clasificarse de forma directa a la final de la Copa Colombia, luego de imponerse 2-1 en el partido de ida de la semifinal en Palmaseca.



La obligación de salir por la victoria es del conjunto ‘pijao’, que hace algunos días por Liga Águila goleó 5-2 a los verdiblancos, pero esta es otra historia y por parte del cuadro vallecaucano se ha trabajado en enmendar los errores cometidos. El Cali ha demostrado que cuando está enchufado pone condiciones en cualquier escenario, porque tiene jugadores de talento para marcar diferencia, aunque debe acabar con su irregularidad.

No es fácil predecir la formación titular que utilizará Lucas Pusineri, pero no sería descabellado pensar que estaría en buen porcentaje la mayoría de los jugadores que lo hicieron en el primer juego, sumados a otros que han sido importantes para darle vuelta a algunos resultados adversos.



Eso indica que Pablo Mina podría regresar al pórtico en sustitución de Johans Wallens, quien mantiene una buena regularidad cuando lo han utilizado. La defensa no tendría mayores novedades, mientras en el mediocampo regresa Andrés Balanta –estaba en la Selección Colombia Sub 23– y el gran ausente será el argentino Agustín Palavecino, que se recupera de un problema muscular. La duda es si va Carlos Rodríguez o Deiber Caicedo y si Féiver Mercado acompaña a Juan Ignacio Dinenno en el ataque.



Precisamente Pusineri señaló antes del viaje: “Muy bien, con mucha energía y alegría por disputar una semifinal de Copa, un certamen al que le damos mucha importancia porque la estamos jugando; en mi país las primeras ediciones no fueron tan notorias, pero después Boca, River, Independiente, San Lorenzo, le dan importancia por dar cupo a la Libertadores, nosotros vamos por ese objetivo y esperamos que nuestros jugadores nos den la satisfacción de poderla disputar”.



El entrenador nuevamente recordó que el título es una prioridad para el elenco azucarero. “El hecho de que la estén disputando también Tolima, Medellín, Pasto, esto es un motivo, un objetivo trazado por todos nosotros a comienzo de pretemporada, esperemos que nuestros jugadores nos puedan regalar la alegría de poder clasificar, poder luchar, poder lograr la supremacía ante un rival que también es muy duro y que ha tenido buenos resultados en los últimos torneos jugando Copa Libertadores y liderando el torneo colombiano, esperemos que el Deportivo Cali vuelva a disputar una final y por eso vamos a Ibagué”.

Sobre la confrontación enfatizó que “esta es una llave muy compacta, cuando se juegan etapas definitorias la tensión es otra, nosotros queremos aprovechar de buena manera las situaciones a favor que nos presente el partido y estar a la altura de las circunstancias y sacar el partido lo mejor que se pueda”.



Del Tolima señaló que “es un rival difícil, hasta ahora llevamos cinco partidos disputados, hemos ganado dos, perdido dos y empatado uno, son partidos que al conocernos mucho es importantísimo que los duelos se puedan ganar de buena manera y esperemos con toda la fe que nosotros lo podamos ganar”.

En cuanto al momento en que llegan al encuentro dijo que “está todo por lograr el desenlace, esto lo comparo con un libro, que tiene una introducción, un desenlace; estamos ya dejando el nudo atrás para poder agarrar el desenlace, que muchas veces es una cuestión mental y física, hemos disputado 8 partidos en 23 días, que habla de mucha exigencia, pero hay que meterle para adelante, confío en mis jugadores y esperemos que todo este aura que llevamos todo este años nos pueda dar el anhelo de disputar la final”.



Probable formación:



Deportivo Cali: Pablo Mina; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Richard Rentería, Darwin Andrade; Andrés Balanta, Christian Rivera, Matías Cabrera (Andrés Colorado), Andrés Arroyo (Deiber Caicedo), Carlos Rodríguez (Féiver Mercado); Juan Ignacio Dinenno.



D.T.: Lucas Pusineri.

Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces