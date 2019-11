ARCHIVORED: aquella final que el Cali le ganó al DIM en el Atanasio

El Medellín recibirá este miércoles, a partir de las 7:30 p.m., al Independiente Medellín en el juego de vuelta de la final de la Copa Colombia, serie que está empatada 2-2, tras un intenso juego de ida en el estadio de Palmaseca. El cuadro ‘azucarero’ visita el Atanasio Girardot motivado por el recuerdo del título de liga que celebró en ese escenario, en la Liga I-2015, bajo la dirección de Fernando ‘Pecoso’ Castro.

El Independiente Medellín llega a este juego definitivo en mejores condiciones que en aquella final del 2015, pues en esa serie el cuadro antioqueño salió derrotado en el juego de ida por 1-0 con gol de Harold Preciado. Por eso espera que no se repita aquella triste historia vivida el 7 de junio del 2015 cuando el equipo caleño celebró en el césped del Atanasio Girardot la consecución de su la novena estrella.



Por su parte, el cuadro vallecaucano buscará emular esa hazaña conseguida por un equipo muy joven dirigido por el ‘Pecoso’, con nombres como el del goleador Harold Preciado, que anotó 13 goles en ese campeonato con apenas 21 años; o el del hoy goleador de River Plate, Rafael Santos Borré, quien convirtió ocho goles.



Por su parte, el DIM, que era dirigido por Leonel Álvarez, venía de caer en la final de la Liga II-2014 frente al Santa Fe y no quería que se le escapara otra posibilidad de celebrar un título que no conseguía desde la Liga II-2009 también bajo el comando de Leonel.



Sin embargo, a la hora de la verdad, el ‘poderoso’ no lo fue tanto en su cancha, frente a su público y se tuvo que resignar a ver cómo el Cali se quedó con el título tras un juego de vuelta muy intenso que terminó empatado 1-1. El Cali se adelantó a los 39 con gol de Andrés Felipe Roa y el DIM empató con anotación de Charles Monsalvo a los 69. Al final el global favoreció al equipo ‘azucarero’ y así lo registró el diario EL TIEMPO en la edición especial del título.

Portada de Lunes Deportivo de EL TIEMPO, el 8 de junio del 2015. Foto: ARCHIVO CEET



“Cantan la novena”, título el diario bogotano en su portada de LUNES DEPORTIVO del lunes 8 de junio y agregó que “Cali sostuvo la ventaja mínima que traía de Palmaseca; empató 1-1, anoche, con el DIM y ya es el nuevo campeón del fútbol colombiano. Roa, uno de los símbolos de los jóvenes guiados por el veterano DT Fernando Castro, hizo el gol”.

Así desarrolló EL TIEMPO el título del Cali contra el DIM el 8 de junio del 2015. Foto: ARCHIVO CEET



En el análisis del título conseguido por el Cali, EL TIEMPO destacó los cinco momentos claves y entre ellos estuvo como número uno la llegada oportuna del técnico Castro, luego de su salida del Atlético Huila. “Tras poner al Huila a soñar con la final de la Liga en el 2014, ‘Pecoso’ renunció al equipo de Neiva para llegar al Deportivo Cali. Fue algo que no cayó bien en la institución opita que anunció una demanda. Finalmente, no pasó nada”, escribió EL TIEMPO.

Cali, campeón de la Liga I-2015. Foto: ARCHIVO CEET



EL TIEMPO también le dio como obsequio a los seguidores del Cali el afiche con el once titular de aquella hazaña: Ernesto Hernández; Helibelton Palacios, Cristian Nasuti, Germán Mera, Frank Fabra; Andrés Pérez, Kevin Balanta, Yerson Candelo, Andrés Felipe Roa; Mateo Casierra y Harold Preciado.