Hora y fecha para los decisivos juegos en octavos de la Copa Colombia

La Dimayor dio a conocer el horario de los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia, que se jugará entre el 14 y 15 de agosto. Estos encuentros serán los que definan los clasificados a la siguiente fase del campeonato.

En cinco ciudades diferentes se jugarán estos partidos, que tiene como gran atractivo los enfrentamientos entre los equipos antioqueños y bogotanos.

Hora y fecha de los partidos de octavos de final

14 de agosto



Deportivo Pasto vs La Equidad

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Municipal de Ipiales



Real San Andrés vs Deportivo Cali

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Erwin O´neil



Deportivo Pereira vs Rionegro

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas



América de Cali vs Once Caldas

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports



Orsomarso SC vs Deportes Tolima

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar



Millonarios FC vs Independiente Medellín

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports



15 de agosto



Atlético Bucaramanga vs Junior FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win Sports



Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports