Con acento gaucho, Medellín gritó campeón en la Copa Colombia 2019

Deportivo Independiente Medellín venció 2-1 al Deportivo Cali, por la vuelta de la final en la Copa Colombia 2019. El ‘poderoso’ fue brillante en su juego y por intermedio de Adrián Arregui y Germán Cano brindaron con una Copa más para el rojo antioqueño y de esta forma, aseguraron su lugar en la próxima Copa Libertadores.



El primer tiempo tuvo un Medellín impetuoso, controlando la pelota y saliendo a buscar la victoria desde el primer minuto. Mientras tanto, Deportivo Cali aguantaba los embates del local y su defensa dejaba dudas con un Francisco De Lorenzi, quien ingresó a este encuentro tras la expulsión en la ida de Richard Rentería.



La paciencia para atacar comenzaba a dar réditos, cuando la visita dejaba espacios por los costados forzando el error y rompiendo las líneas del equipo caleño. Al minuto 16 comenzó el toque lateralizado y la profundidad que tres minutos después y luego de dos tiros de esquina, Adrián Arregui cazó un rebote entrando al área, abriendo el marcador a favor del conjunto rojo de Antioquia. El oriundo de Berazategui marcó su séptimo gol con la camiseta del DIM, el tercero en la Copa.

Medellín no renunció a atacar y seguía insistiendo por las bandas de un Cali que no reaccionaba, los cantos y el empuje de poco más de 39.000 espectadores, le daban más fuerza al local. Al minuto 29, Andrés Ricaurte de media distancia advirtió con un remate al vertical, que el local buscaba aumentar la ventaja en el marcador.

Los ‘azucareros’ respondieron con un par de remates que logró controlar David González. Al minuto 34 y luego de una jugada que nació en los pies de Jesús Murillo, hubo cerca de 12 toques para que Dairon Mosquera incursionara por el sector izquierdo y con un centro diagonal, encontró a Germán Cano, quien con su cabeza marcó el segundo gol para el júbilo rojo en el Atanasio. Cano anotó su gol 129 con la camiseta ‘poderosa’ y el noveno que les ha celebrado a los caleños.

Tras la desventaja en el marcador, Cali salió a buscar el descuento en los últimos minutos del primer tiempo, aunque sin fortuna ni precisión.



En la etapa complementaria, la visita adelantó sus líneas, mientras que los locales le ponían pausa al encuentro, administrando el resultado. Sobre el minuto 5, un tiro libre acercaba al arco de González. Sin embargo, la pelota la logró controlar el meta ‘poderoso’.



Al minuto 11, un contraataque de Jesús Murillo por poco terminaba en el tercero del DIM, quien había perdido el control de juego. Poco a poco, el local despertaba contra un rival que no lograba aprovechar los rebotes que dejaban en el medio los dirigidos por Aldo Bobadilla.

Promediaban los 36 minutos y Medellín le daba la pelota al Cali, quien no sabía qué hacer con ella. Las transiciones de defensa a ataque era lo que Bobadilla indicaba, evitando que el rival se debocara al ataque.



En tiempo de descuento y para estirar el sufrimiento rojo, Danny Rosero de cabeza marcó el 2-1, pero no hubo tiempo para más, Medellín luego de tres años y tras dos finales perdidas, volvió a ser campeón.



Al final, Medellín conquistó su segunda Copa Colombia, la primera en este formato, contra el Deportivo Cali, rival que había vencido en 1981 y quien no logró sacar el fuego interno que tuvo en el encuentro de ida, donde logró remontar dos veces.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín