Importancia del DIM para llegar al título: intensidad y agresividad

Llegó el momento definitivo, la Copa Colombia se le presentó a Independiente Medellín como la ‘tabla de salvación’ del año. Tras no clasificar en la Liga y con una mala presentación en Copa Libertadores, Aldo Bobadilla y Germán Cano se llenan de confianza y previo a la gran final frente al Deportivo Cali, están unidos a la ilusión de dar una nueva vuelta olímpica.

“Es una sensación muy linda disputar una final, planteamos un partido inteligente en Cali y ahora tenemos 90 minutos para cerrar esta serie con lo que todos queremos, en nuestra casa y con el apoyo de nuestra gente”, remarcó Bobadilla quien dirige su primera final como entrenador.



Por su parte, Germán Cano destacó la motivación del grupo que le apunta a estar de nuevo en la Copa Libertadores. “El grupo está muy motivado, muy contentos de disputar esta instancia, es un momento único para nosotros y esperamos estar a la altura de las circunstancias”.



Además, Cano disputa su cuarta final, esperando que sea la vencida. “En lo personal, sería muy lindo poder la Copa con Medellín, es algo que he venido buscando desde hace varios años. Pero tengo la oportunidad de disputar una nueva final, la disfruto como las anteriores, esperamos contar con el apoyo de nuestra gente y conseguir un título que es lo que la gente más quiere”.



Por su parte, Aldo Bobadilla enfatizó los conocimientos como jugador y ahora como técnico para encarar estos partidos definitivos. “Como jugador disfruté muchas finales, ahora como entrenador es mi primera vez, espero que podamos repetir los logros desde otra posición. Disputar un título no es fácil. Desde mi lugar, sueño con lograrlo, tenemos un rival muy difícil en el medio, pero tenemos mucha confianza en el plantel que tenemos y esperemos que esta final sea una gran fiesta”.



Las horas previas son un poco tortuosas. Sin embargo, Cano disfruta el momento al compás del mate y una buena cumbia, pero a la hora de salir a la cancha, el arco y la red es lo único que pasa por su ser. “Llegar a estar instancias es un momento único, disfruto mucho la previa. Es algo por lo que hemos trabajado durante todo el año, ojalá podamos coronarlo con un título que nos merecemos y que toda nuestra gente se merece”.



Finalmente, Bobadilla sabe qué cuidarse del Deportivo Cali, un equipo que supo remontarle el marcador dos veces y en donde se tiene que cuidar de las ventajas que pueda dar en el mediocampo. “Cali es un equipo muy fuerte en transiciones, debemos evitar que tengan la pelota, estar muy pendiente de las pelotas quietas y sostener la pelota para que no nos puedan hacer daño. Es importante que nosotros seamos intensos y agresivos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín