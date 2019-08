Pinto responde a las críticas por los cambios en duelo contra Medellín

Millonarios quedó eliminado de la Copa Colombia luego de empatar 2-2 con Medellín en el juego de vuelta y terminar la serie por 3-4. En rueda de prensa Jorge Luis Pinto habló sobre este adiós al torneo que da clasificación a la Copa Libertadores



“Hay errores que son de concentración más que de capacidad y hoy (miércoles) los cometimos. En el 2-2 quisimos buscamos el tercer gol a la fuerza y eso no es fácil en el fútbol. No hicimos las cosas totalmente bien. También hubo momentos muy buenos que respondimos a la necesidad del partido”, explicó el entrenador.

Pinto también habló de los cambios. Inicialmente, en referencia a la salida de José Ortiz, el entrenador contó que era algo planeado.



“Conozco la fisiología de un jugador que viene a la altura y que hace ese desgaste físico en el primer tiempo y lo vi. Sabía que iba a jugar 40, 50 o 60 minutos desde antes del partido. En el vestuario me dijeron que me iban a preguntar por qué lo cambió y hay algunos fundamentos que uno conoce que ustedes (la prensa) no conocen; más de él, que sé de dónde viene y todas las circunstancias”, contó.



Además, Jorge Luis dio a conocer las condiciones por las que mandó al terreno a los Juan Camilo Salazar, Cristian Arango y César Carrillo.

“Entró Salazar porque es un volante creativo desequilibrante que maneja muy bien los espacios reducidos y que juega en profundidad para darle compañía a los delanteros. Arango es un hombre de punta que estaba acostumbrándose a jugar entre los centrales y pisó el área; no era fácil penetrar el bloque defensivo que planteó Medellín. Con Carrillo buscamos el juego aéreo, el remate de media distancia y dejamos a Jaramillo más posicionado buscando más presencia ofensiva, que era lo que necesitábamos pensando en el 3-2 y no en el 2-2 final porque eso no pasó por mi cabeza”, dijo.



Germán Cano fue la gran figura del partido por sus dos goles y aunque Pinto reconoció que lo estudiaron dio su opinión sobre lo que hizo el argentino en el partido.



“Vimos como dos videos. Analizamos y sabíamos de las características de él, del cruce de pelota, del contrataque, pero nos faltó un poco de atención sin acusar a nadie”, contó.