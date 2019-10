Logro azucarero: las razones de la clasificación de Cali a la final

Deportivo Cali se clasificó a la final de la Copa Colombia 2019 tras empatar este miércoles 1-1 con el Tolima en Ibagué y superarlo en la llave con un global de 3-2.



Para destacar el correcto planteamiento de parte de Lucas Pusineri, que aguantó la presión tolimense por instantes, pero también atacó con buenas posibilidades.



Así se pagó la cuota inicial de uno de los objetivos de directivos, cuerpo técnico y jugadores, que es ganar este certamen para lograr tiquete a la Copa Libertadores del próximo año. El rival Medellín sería Medellín, que parcialmente estaba arriba en la serie contra Pasto.

Acertado planteamiento defensivo. Lucas Pusineri montó su cuarteto defensivo y delante de él ubicó dos volantes de contención (Andrés Balanta, Christian Rivera) que ejercieron un buen control sobre los creativos del cuadro ‘vinotinto y oro’. Tolima trató de desequilibrar con sus hombres rápidos y no pudo romper ese cerrojo. A eso le sumó dos jugadores jóvenes y escurridizos como Deiber Caicedo y Andrés Arroyo para aprovechar cualquier descuido en la zaga tolimense.



También fue importante que los delanteros (Juan Ignacio Dinenno y Féiver Mercado) tuvieron sacrificio para colaborar cuando el rival se fue en busca del área verdiblanca.



Consiguió un gol por delante y desesperó al local. El tanto de Christian Rivera a los 33 minutos fue determinante para confundir a un Tolima que por momentos tuvo posesión, pero a partir de allí se llenó de ansiedad, tanto que sus delanteros no tomaron las mejores decisiones cuando encararon a Johan Wallens.

Wallens fue clave con la atajada del penal. El arquero Johan Wallens se equivocó en la salida al cobro de un tiro de esquina que finalmente conectó José Moya para el empate 1-1, pero haber atajado un penal a Danovis Banguero a los 15 minutos del complemento resultó fundamental para lograr la meta de ganar la llave. La acción no fue clara, porque no se ve mala intención de Juan Camilo sobre Ánderson Plata, aunque el árbitro Andrés Rojas consideró que sí hubo la falta.



Supo aguantar la embestida de los ‘pijaos’. Era entendible que Tolima iba a salir a buscar el pórtico de Johans Wallens, como efectivamente ocurrió, pero el Cali manejó con tranquilidad las arremetidas del elenco de Alberto Gamero. Cuando pudo atacar también lo hizo y produjo varias llegadas que llevaron riesgo a la zaga anfitriona, incluso haciendo jugadas de lujo.



Rivera, gol y el mejor de la cancha. El volante vallecaucano no solo fue el autor del importante tanto con que se puso en ventaja el conjunto que dirige Lucas Pusineri, sino que fue el hombre más claro para manejar el balón y organizar a sus compañeros desde atrás.

Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces