Los cambios de Pinto contra el Medellín que generan polémica

Millonarios hizo un gran esfuerzo en el primer tiempo para remontar el partido contra el Medellín, que se había ido en ventaja con gol de Germán Cano. Y el azul lo logró entre otros gracias al buen trabajo de Juan David Pérez, de John Duque y del atacante costarricense José Guillermo Ortiz, autor de los dos goles azules. Sin embargo, en el segundo tiempo, el técnico Jorge Luis Pinto los sacó y el equipo perdió fuerza en recuperación y ya no metió miedo en el área del ‘poderoso’.

José Guillermo Ortiz fue la figura de Millonarios no solo por sus goles sino por su presencia en el área del DIM, que generaba preocupación en la defensa visitante y por sus buenos movimientos en el frente de ataque, marcando las líneas de pase. Ortiz anotó de cabeza, en el minuto 30, el 1-1 y con un remate incómodo, tras un pase de Duque, a los 32.



Al parecer el jugador ‘tico’, que lleva apenas una semana en Bogotá, se vio afectado por la altitud y en el segundo tiempo habría pedido al técnico que lo sacara. El jugador salió en el minuto 63 ovacionado, pero al tiempo en las gradas del Campín la gente no se explicaba como el goleador se iba del juego. Cristian Arango entró por él y tuvo poca incidencia en el juego.



Sobre el cambio de Ortiz Pinto dijo al final del partido: “Conozco perfectamente la fisiología de un jugador que viene a la altura, especialmente luego de ese desgaste que hizo en el primer tiempo. Unos fundamentos fisiológicos que uno conoce y que ustedes no conocen”, explicó.



Juan David Pérez había sido muy importante en las transiciones de Millonarios, especialmente en el primer tiempo. Probó de media distancia y generó desequilibrio dentro del área rival. Participó en la jugada del primer gol.



En el segundo tiempo, Pinto lo sacó a los 69 minutos por Juan Camilo Salazar, quien sigue tomando el ritmo luego de su regreso al cuadro albiazul.



Finalmente, John Duque fue clave en el juego de presión y recuperación de balones en el área del Medellín, aprovechando algunas ventajas que encontraba por el sector que marcaba Didier Moreno, a quien justamente le robó la pelota en el minuto 32, que terminó en el segundo gol del cuadro ‘embajador’.



John Duque fue amonestado en el minuto 67, por una falta con la que cortó un contragolpe del cuadro antioqueño y Pinto decidió sacarlo al minuto 77, por César Carrillo, justo después de que Cano anotara el segundo gol del DIM y pusiera la seria 3-4. Es posible que haya influido la amonestación que acababa de recibir y el técnico no quiso arriesgar.



Los tres mejores hombres de Millonarios terminaron viendo el partido en el banco y la afición volvió a sufrir una decepción en El Campín.