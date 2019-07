Copa Colombia: cuatro juegos de octavos se juegan este miércoles

Este miércoles se disputan cuatro partidos correspondientes a la ida de los octavos de final de la Copa Colombia. Once Caldas vs. América, Rionegro Águilas vs. Pereira, Equidad vs. Pasto y Cali vs. Real San Andrés, serán los juegos.



A primera hora, 4:30 p.m., Rionegro espera respirar en la Copa, olvidarse de que es último en la Liga II, primer candidato al descenso, y enfrentará a Pereira, que apenas se está acomodando este segundo semestre en la B y que está invicto en las dos primeras jornadas.



A las 7:30 de la noche se jugará el complemento del día, con tres compromisos. Equidad y Pasto se medirán en el estadio de Techo, en Bogotá. Ambos equipos están en la parte media de la tabla en la Liga, pero en la Copa sueñan con meterse entre los mejores y luchar por un cupo a la Copa Libertadores, que se lo llevará el campeón de la competición.



Deportivo Cali y Real San Andrés vivirán un duelo de líderes: el azucarero en la A y el club del archipiélago es puntero en la B. Sin duda que el favoritismo lo tiene el equipo vallecaucano y espera hacerlo valer en Palmaseca. El cuadro verdiblanco viene de eliminaciones consecutivas por darle prioridad a la Copa Suramericana y a la Liga, pero en esta ocasión se piensa diferente.



El técnico Lucas Pusineri no se ha excusado y quiere apostar por todo este semestre. “La ilusión y la esperanza es tratar de ganar y apuntarle a los dos objetivos que tenemos en este semestre, Liga y Copa”. Por eso tendría una nómina con titulares como Matías Cabrera, John Édison Mosquera y Juan Dinenno.



Finalmente, Once Caldas y América de Cali jugarán el partido más llamativo, incluso será televisado por Win Sports. El escarlata, dirigido por Alexandre Guimaraes, va bien en la Liga y también quiere sorprender en la Copa.



La última experiencia escarlata en este campeonato fue amarga. Había clasificado a segunda fase, ronda en la que venció 2-0 a Leones en Cali, pero envió una nómina de juveniles a la vuelta en Itagüí al mando de Jerson González, y terminó eliminado en la tanda de cobros desde el punto penal.



Hoy, la posibilidad de tener un cupo para la Copa Libertadores de 2020 es una motivación, y tanto el cuerpo técnico como los jugadores creen que se puede aportar por él.



Para este encuentro se mantendrá la base que ha venido actuando, pero se sumaría a hombres como Arled Cadavid, Héctor Quiñones (ya recuperado de una lesión desde el semestre pasado) y se les daría más minutos a jugadores que apenas llegaron como Matías Pisano y Duván Vergara.





Redacción Futbolred

Con Marco Antonio Garcés

Corresponsal en Cali