Medellín se desahogó: venció a Once Caldas y está en semifinal de Copa

Deportivo Independiente Medellin derrotó 1-0 con Once Caldas, en el encuentro de vuelta por los cuartos de final en la Copa Colombia 2019. En un partido con pocas emociones y con una tensión que bajaba desde las gradas, al poderoso le bastó un gol de Jonathan Marulanda para dejar la serie 4-2 en favor del equipo rojo, que mantiene su ilusión de Copa.



El primer tiempo fue de tránsito lento, con la disputa del balón en el mediocampo y la posesión de la pelota dividida. Medellín por momentos lo intentaba pero no era profundo, mientras que Once Caldas no lograba acomodarse al partido y Once Caldas no era el equipo agresivo que tenía que buscar el gol para igualar la serie.



Un par de ocasiones para ambos equipos, con más ganas que efectividad, fue el resumen de una etapa inicial que se sumía en un ambiente pesado, con cánticos agresivos y pancartas de protesta por parte de los hinchas rojos con el mal presente que atraviesa su equipo.



Al minuto 38, se presentó la ocasión más clara del DIM en el primer tiempo, con un centro por izquierda que conectó Edwin Mosquera, cerca del lado derecho del arco visitante, que Gerardo Ortiz logró sacar el peligro con una buena atajada.



En la etapa complementaria, ambos equipos salieron a buscar el partido, por parte del local, encontraba espacios y salía al contraataque, mientras que los caldenses atacaban por bandas. Pasaban los minutos y no había un claro dominador en el partido.



Al minuto 15, una jugada colectiva derivó en ocasión de gol para Medellín, quien con Germán Cano y Juan Manuel Cuesta exigieron al arquero Ortiz quien de a poco, se convertía en la figura del partido.



Al minuto 31, Germán Cano salió de la cancha tras sufrir un choque cerca del área, ingresó a la cancha Diego Herazo, quien era el encargado de buscar en los últimos minutos, ampliar la diferencia en el marcador global.



En tiempo de descuento y tras un tiro libre de Adrián Arregui, el rebote lo cazó el lateral antioqueño para sellar la serie en favor del equipo rojo de Antioquia. La serie finalizó 4-2.



Al final, los cerca de 10.000 hinchas que acompañaron esta noche al poderoso, celebraron la clasificación a las semifinales de la Copa Colombia, donde Medellín enfrentará al ganador de la serie entre Deportivo Pasto contra Deportivo Pereira, donde va ganando la serie los nariñenses 4-0.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín