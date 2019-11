La ilusión más poderosa: Medellín visita a Cali en la final de la Copa

Deportivo Independiente Medellín visita al Deportivo Cali, este sábado desde las 6 de la tarde, por la ida de la gran final por la Copa Colombia 2019. Tras ser eliminados de la Liga II-2019. El ‘poderoso’ le apuesta a este certamen para salvar su año deportivo. Al frente estará el conjunto ‘azucarero’ que busca su segundo título de Copa después de nueve años.

Atrás quedó la Liga, donde repitió el noveno lugar en el todos contra todos. También fue cosa del pasado su eliminación temprana en la Copa Libertadores y la Copa Colombia se presentó como una ‘isla’, en donde Medellín fue un rival contundente que pasó sin afugias las llaves frente a Millonarios, Once Caldas y Deportivo Pasto.



Bajo la conducción de Aldo Bobadilla, el ‘Equipo del pueblo’ ha disputado 13 partidos, de los cuales tres fueron por Copa, donde ganó todos, cifras que motivan al estratega paraguayo que disputará su primera final como entrenador.



“En Paraguay disputé partidos claves, allá el campeonato es de corrido, por puntos, pero no tuve la fortuna de disputar una final como tal. Estamos contentos, no fue fácil absorber la eliminación de la Liga, sumamos 31 puntos y no nos alcanzó. Al día siguiente nos enfocamos en estos dos últimos partidos del año, estamos motivados y queremos conseguir este campeonato”, resaltó Bobadilla.

Sobre el rival, el ‘guaraní’ precisó que “cuentan con jugadores jóvenes, rápidos, son intensos, cuando no pueden entrar, buscan al delantero. Debemos quitarle la pelota y salir a proponer, esperamos no sufrir el partido, tenemos jugadores que saben lo que es ser campeón. Contamos con un sueño, que es alzar un nuevo título. Tenemos la capacidad para lograr el objetivo”.



Por su parte, Germán Cano disputará su cuarta final con el conjunto rojo de Antioquia y espera dar su primera vuelta olímpica en el fútbol colombiano. “Es lo que todos queremos, nos falta un título para redondear el buen semestre que tuvimos, vamos a darlo todo para conseguirlo. Espero contar con un buen partido, marcar goles y aportarle al equipo para lograr un marcador que nos deje tranquilos para rematar la serie como local”, señaló.

Tras aquella final de la Liga I-2015, ‘azucareros’ y ‘poderosos’ se volverán a ver cara a cara en búsqueda de un título. Ambos equipos saben lo que es ganar la Copa Colombia. Por el lado del Deportivo Cali lo consiguió en el 2010 superando a Itagüí Águilas Doradas, mientras que el DIM la obtuvo en 1981, aunque el formato de ese campeonato era entre equipos que habían sido eliminados del torneo finalización de ese año.



Curiosamente aquella final fue entre Medellín y Cali, donde el ‘poderoso’ se impuso en la ida 3-1 y en la vuelta igualaron 1-1. Ambos partidos se disputaron en el Atanasio.

En el formato actual, el ‘poderoso’ disputará su segunda final, luego de haber perdido la del 2017 frente a Junior de Barranquilla. Antes de este encuentro, antioqueños y vallecaucanos se han encontrado en dos instancias definitivas por el actual formato de la Copa Colombia. En cuartos de final de 2015 donde Medellín se impuso 2-0 en el global y en la semifinal del 2017, ganando nuevamente el rojo antioqueño, esta vez por penales 4-5 tras empatar 3-3 en el global.

Probable alineación

​

Independiente Medellín: David González; Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Dairon Mosquera; Adrián Arregui, Didier Moreno, Andrés Ricaurte; Déinner Quiñones, Bryan Castrillón, Germán Cano.



D.T.: Aldo Bobadilla.



Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palmaseca.

Árbitro: Nicolás Rodríguez (Asocafa).

Televisión: WIN Sports y Deportes RCN.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín