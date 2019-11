Por el logro de fin de año: Medellín y Cali se juegan el cupo a Copa

Deportivo Independiente Medellín recibe al Deportivo Cali este miércoles, desde las 7:30 de la noche, por la vuelta de la final en la Copa Colombia 2019. Tras un partido cargado de emociones en Palmaseca, el empate 2-2 dejó la serie abierta y tanto ‘poderosos’ como ‘azucareros’ dejarán hasta la última gota de sudor para alcanzar la gloria y asegurar su entrada a la Copa Libertadores 2020.

Aldo Bobadilla y sus dirigidos afrontan el último desafío del año, donde ganar la Copa implica en salvar el año para un Medellín que sufrió altibajos y dolorosas eliminaciones en la Liga y en la Copa Libertadores 2019. El técnico paraguayo planteó dos variantes en la nómina de 18 convocados, para el último juego del año; Andrés Cadavid quien por una ‘medida institucional’ no estuvo en el partido de ida, fue confirmado para este encuentro y reemplazaría a Jaime Giraldo, quien sufrió una molestia en su pie izquierdo en el partido de ida. Otra novedad es la presencia de Diego Arias en lugar de Larry Angulo.



“Logramos mantener una base con la misma nómina, estamos muy bien anímicamente, tenemos mucha ilusión de afrontar esta final. Respetando al rival de turno que ha tenido méritos para llegar a esta final. Es el último partido del año, vamos a jugar el segundo tiempo de esta serie de 180, debemos afrontarlo con mucha seriedad”, indicó Bobadilla.



Cali, vencer o morir frente al DIM por la final de la Copa Colombia



Haber cedido un empate (2-2) en su feudo no fue un buen resultado, pero Medellín no salió a esconderse, la serie sigue abierta y un triunfo en el juego de vuelta les dará a los dirigidos por Lucas Pusineri su segunda corona en la competencia, después de 9 años. Lógicamente que un empate le daría la última chance, pero ese no es el objetivo.



El plantel verdiblanco trabajó durante estos días en plantear un partido abierto, como el de la ida, frente a un Medellín que ahora con más razón tratará de volcar todo su ataque en zona caleña. Habrá que estar muy concentrados en defensa, corrigiendo la marca en balones detenidos y evitar que el local haga daño por los costados. A eso, lógicamente, hay que sumarle juego ofensivo y aprovechar los espacios que deje el ‘Poderoso’ en su afán de buscar la diferencia.



Juveniles como Deiber Caicedo y Andrés Arroyo han recibido la confianza de Pusineri en el desequilibrio por los costados, juntándose a Féiver Mercado, aunque en estas instancias requieren de un acompañamiento adecuado para lograr el objetivo en un escenario con más de 35.000 almas en contra.



En cuanto al historial por Copa entre Medellín y Cali, el ‘poderoso’ se mantiene invicto sobre los ‘azucareros’. Son siete partidos, (contando la edición de 1981) en el que rojos y verdes se han visto las caras. El saldo es de dos victorias antioqueñas y cinco empates. 11 goles para el DIM frente a siete del Cali, cierra esta estadística.



Alineaciones probables:



Deportivo Cali: Johan Wallens; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Francisco Deorenzi, Darwin Andrade; Andrés Balanta, Christian Rivera, Deiber Caicedo, Andrés Arroyo (Agustín Palavecino), Féiver Mercado; Juan Ignacio Dinenno.



D.T.: Lucas Pusineri.



Independiente Medellín: David González; Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Dairon Mosquera; Adrián Arregui, Didier Moreno, Andrés Ricaurte; Déinner Quiñones, Bryan Castrillón, Germán Cano.



D.T.: Aldo Bobadilla.



Hora: 7:30 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



TV: WIN Sports y Canal RCN.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces