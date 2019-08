Millonarios decepcionó y Medellín lo hizo ver mal: lo derrotó por 2-1

Millonarios tuvo un muy mal partido en el Atanasio Girardot y perdió por 2-1 contra Medellín en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Colombia. El cuadro antioqueño se llevó todos los elogios e hizo ver mal al azul.



El primer tiempo comenzó con un Medellín dominante en la posesión de la pelota y profundo en ataque. En seis minutos, Germán Cano tuvo tres ocasiones para abrir el marcador. Millonarios se replegó y mediante remates de media distancia, inquietaba la puerta custodiada por David González.



Promediando el minuto 22, las faltas constantes cortaban la dinámica del partido. Mientras la visita empleaba el juego fuerte, los locales iban recostándolo en su arco.



Al minuto 27, tras un tiro de esquina cobrado por Andrés Ricaurte desde el sector izquierdo, llegó la pelota al corazón del área, para que Andrés Cadavid con golpe de cabeza abriera el marcador, siendo su primer gol con la camiseta roja y de paso, el 21 de su carrera, justo contra su ex equipo.



Tras el gol, el partido volvió a aumentar la dinámica y aunque Millonarios tenía la intención de buscar la paridad, se encontró con un Medellín atento y generando fútbol con Andrés Ricaurte y Déinner Quiñones. Al final del primer tiempo, un remate de Juan David Pérez inquietó el pórtico ‘poderoso’ de media distancia, pero González estaba atento para contener el remate.



En la etapa complementaria, ambos equipos salieron con un juego más ofensivo. Al minuto 6, Germán Cano y Bryan Castrillón avisaron las intenciones de estirar la ventaja. Medellín seguía insistiendo con el juego de Ricaurte y sobre el cuarto de hora de juego, Cano tuvo un par de ocasiones para marcar, pero se apuró demasiado.



Millonarios dejó de presionar y se replegaba, mientras que Medellín sostenía la pelota y buscaba por las bandas cómo hacerle daño a su rival. Sobre el minuto 30, ambos equipos realizaron sus tres cambios. Los locales dominaban las acciones, mientras que la visita tomaba una mayor movilidad, subiendo sus líneas, buscando la igualdad.



Al minuto 38 y tras un tiro de esquina desde el sector derecho, le quedó a Mauricio Arango quien marcó el empate para Millonarios. Premiando el esfuerzo que tuvo la visita adelantando sus líneas y aprovechando la desconcentración de los locales.



Pero el empate les duró dos minutos, tras una desconcentración de Alex Rambal, Germán Cano salió a presionar y el goleador del Medellín decretó el segundo y definitivo gol, con el que el conjunto rojo de Antioquia ganó el partido, reflejando lo bien que jugó en esta noche de feria.



El duelo de vuelta por los octavos de final en la Copa Colombia entre Millonarios y Medellín, será el próximo miércoles 14 de agosto en el estadio El Campín de Bogotá. El ganador de esta llave, enfrentará al vencedor de la serie entre América y Once Caldas.



Síntesis



Independiente Medellín 2-1 Millonarios



Independiente Medellín: David González; Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Jaime Giraldo; Adrián Arregui, Diego Arias, Andrés Ricaurte; Déinner Quiñones, Bryan Castrillón, Germán Cano.



Cambios: Didier Delgado por Bryan Castrillón (15 ST), Juan Carlos Díaz por Adrián Arregui (21 ST), Larry Angulo por Déinner Quiñones (30 ST).



D.T.: Alexis Mendoza.



Millonarios: Jeferson Martínez; Felipe Román, Alex Rambal, José Luis Moreno, Felipe Banguero; Felipe Jaramillo, Jhon Duque, David Silva; Juan David Pérez, Hansel Zapata, Cristian Arango.



Cambios: Óscar Barreto por Juan David Pérez (20 ST), César Carrillo por Felipe Jaramillo (20 ST), Elíser Quiñones por Hansel Zapata (28 ST).



D.T.: Jorge Luis Pinto.



Goles: Andrés Cadavid (27 PT), Germán Cano (40 ST) para Independiente Medellín. Mauricio Arango (38 ST) para Millonarios.



Amonestados: Adrián Arregui (32 PT), Andrés Cadavid (41 PT), Jesús Murillo (16 ST) para Independiente Medellín. Juan David Pérez (24 PT), Felipe Jaramillo (42 PT), Alex Rambal (4 ST), Felipe Román (24 ST) en Millonarios.



Expulsados: no hubo.



Árbitro: Carlos Ortega.



Partido: bueno.



Figura: Andrés Ricaurte.



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 17.296 espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín