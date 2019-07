Nacional goleó 3-0 a Santa Fe y se ilusiona con el paso a cuartos

Atlético Nacional superó 3-0 a Santa Fe en partido de ida por los octavos de final de la Copa Colombia 2019. Los ‘verdolagas’ marcaron diferencia desde el arranque del partido y pese a terminar con 10 hombres y sin Juan Carlos Osorio en el banco, lograron un resultado clave de cara al encuentro de vuelta.



El primer tiempo comenzó con dominio de Santa Fe, Nacional se acomodaba al partido y fue hasta el minuto 9, cuando logró llegar con peligro al arco contrario, por el sector derecho a través de Daniel Muñoz. El arquero Leandro Castellanos lo cruzó dentro del área, a lo que el árbitro Jhon Hinestroza señaló penal que un minuto más tarde transformó en gol el argentino Hernán Barcos.



Tras la desventaja, el conjunto ‘cardenal’ salió a buscar la paridad del encuentro, pero terminaba desprotegido en su zaga, por las transiciones rápidas que empleaban los locales. Siendo importantes las incursiones por derecha de Muñoz.



Aunque persiste en el ataque, los ‘verdes’ no logran ser contundentes. Al minuto 20, Fabián Sambueza sufrió molestias en su muslo derecho y es reemplazado por Brayan Perea, el juego no baja en intensidad y se torna de ida y vuelta.



Al minuto 27 y tras una jugada colectiva desde el sector derecho, Jarlan Barrera le dio la pelota a Daniel Muñoz quien impactó la pelota con su pierna izquierda, pegando en el horizontal. El rebote lo cazó Hernán Barcos quien no perdonó y aumentó la ventaja a favor de los antioqueños.

Con la desventaja en el resultado, Santa Fe resolvió adelantar sus líneas y volcarse al ataque. Al minuto 35 y por intentar frenar el envión de los ‘cardenales’, Juan David Cabal fue amonestado, dos minutos más tarde nuevamente Cabal cometió falta que el juez Hinestroza no dudó en volver amonestarlo y expulsarlo, quedándose el local con 10 jugadores.



El partido se detuvo y tras el reclamo de Juan Carlos Osorio, el cuarto árbitro Mauricio Pérez le indicó al árbitro Hinestroza que debía tomar una medida disciplinaria sobre el DT de Nacional, a lo que el central decidió en expulsarlo.



La expulsión hace que Nacional realizara su primera variante, sacando a un extremo como Yerson Candelo e ingresando a un lateral izquierdo como Christian Mafla. Los últimos minutos fueron con ocasiones esporádicas en las áreas y los ánimos caldeados.



En la etapa complementaria, Nacional sacó a Hernán Barcos para darle paso a Brayan Rovira, buscando una mayor movilidad en el mediocampo. El tercer cambio lo agotó al minuto 3, cuando Alexis Henríquez sufrió un tirón en su pierna derecha. El samario le dio paso a Cristian Moya, quien se había recuperado esta semana de una molestia muscular en su pierna izquierda.



Pasaban los minutos y Santa Fe inclinaba la cancha a su favor, con pelotazos largos a la espalda de los defensas ‘verdolagas’ y abriendo la cancha por las bandas. Por su parte, el local empleaba relevos, ocupando espacios en defensa. Sin embargo, los capitalinos no eran precisos a la hora de generar peligro en el área rival.



Al minuto 25 y en el mejor momento de Santa Fe, una incursión por el sector derecho de Sebastián Gómez y tras eludir varios contrarios, le sirvió la pelota a Daniel Muñoz, pero el jugador de Amalfi es derribado dentro del área por Federico Arbeláez, quien fue expulsado por impedir una opción manifiesta de gol. Dos minutos más tarde, Jarlan Barrera con pierna izquierda le cruzó la pelota al palo derecho, para decretar el 3-0 a favor de Nacional.



A pesar de la derrota abultada, Santa Fe intentaba recuperar el dominio de la pelota, aunque poco a poco se le iban las ideas. Nacional adelantaba líneas y buscaba que los minutos finales del partido transcurrieran en el campo contrario.



El ‘verde’ tuvo una más, por intermedio de Andrés Reyes, quien, en un contraataque, trasladó el balón cerca de 60 metros, aunque no pudo finalizar su jugada. Daniel Bocanegra terminó el partido con dificultades en su pierna izquierda.



Al final, Nacional termina un partido redondo, y va a Bogotá con una ventaja importante de cara a la clasificación a cuartos de final. Por el lado ‘cardenal’, hay motivos de preocupación en un equipo que aún no arranca.



El duelo de vuelta, será el próximo 14 de agosto, en el estadio El Campín de Bogotá. Quien gane esta llave, enfrentará en cuartos de final al ganador de la llave entre Orsomarso y Deportes Tolima.



Síntesis

Atlético Nacional 3-0 Santa Fe

Atlético Nacional: José Cuadrado; Daniel Muñoz, Andrés Reyes, Alexis Henríquez, Juan David Cabal; Jarlan Barrera, Daniel Bocanegra, Sebastián Gómez; Yerson Candelo, Vladimir Hernández, Hernán Barcos.



Cambios: Christian Mafla por Yerson Candelo (41 PT), Brayan Rovira por Hernán Barcos (1 ST), Cristian Moya por Alexis Henríquez (3 ST).

D.T.: Juan Carlos Osorio.



Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Fáiner Torijano, Nicolás Hernández, Federico Arbeláez; Juan Pedroza, Daniel Giraldo, Andrés Pérez, Fabián Sambueza; Maicol Balanta, Jefferson Duque.



Cambios: Brayan Perea por Fabián Sambueza (20 PT), Jhon Velásquez por Andrés Pérez (20 ST), José Caicedo por Daniel Giraldo (30 ST).

D.T.: Patricio Camps.



Goles: Hernán Barcos (10 PT), (27 PT), Jarlan Barrera (27 ST) en Atlético Nacional.



Amonestados: Juan David Cabal (35 PT), Daniel Muñoz (34 ST), Daniel Bocanegra (39 ST) en Atlético Nacional. Daniel Giraldo (1 PT), Fabián Sambueza (9 PT) en Santa Fe.



Expulsados: Juan David Cabal (38 PT), Juan Carlos Osorio (38 PT) en Atlético Nacional. Federico Arbeláez (25 ST).

Árbitro: Jhon Hinestroza.

Figura: Jarlan Barrera.

Partido: bueno.

Estadio: Atanasio Girardot.

Asistencia: 18.790 espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín