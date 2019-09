Medellín y un cupo a la final que acabe el mal momento: visita a Pasto

Deportivo Independiente Medellín visita al Deportivo Pasto, este miércoles desde las 3 de la tarde, en el estadio Municipal de Ipiales. Encuentro de ida por la semifinal de la Copa Colombia 2019. Tras imponerse con solvencia frente al Once Caldas en los cuartos de final, el ‘poderoso’ disputará su segunda semifinal bajo este formato de la Copa. Al frente tendrá a un aguerrido conjunto pastuso que intentará llegar por tercera vez a la final.



Cambio de chip para Medellín, tras no pasar un buen momento en la Liga, la Copa es una alternativa para clasificar a la Copa Libertadores 2020. Los dirigidos por Aldo Bobadilla viajaron el martes a Ipiales con la idea de sacar una buena diferencia que les permita liquidar la serie en el Atanasio.



El técnico paraguayo convocó 18 jugadores para este encuentro. Con respecto al último partido de Liga contra Millonarios, reaparecen en la lista Adrián Arregui, Stiven Rodríguez y Yesid Díaz, mientras que Jonathan Marulanda, Diego Herazo, Juan Carlos Díaz, Guillermo Tegüé y Yhojan Valbuena no fueron tenidos en cuenta.



Sobre cómo imponerse en una cancha difícil y a una altura importante como la de Ipiales, Aldo Bobadilla expresó que “es un rival complicado, vamos a jugar en una de las ciudades más altas del país, las dimensiones del campo son las mínimas, sabemos las dificultades que vamos a tener. Creemos que vamos a hacer un buen partido, es una serie de 180 minutos, vamos con un buen planteamiento, cerrándoles las líneas a ellos e intentando no correr detrás de la pelota, porque se sufre más”.



“Hemos visto varios partidos, los conocemos bien, tienen jugadores importantes, queremos sacar un buen resultado para definir la serie en nuestra casa. En esta etapa del torneo, el que cometa menos errores pasará a la final, sabemos de sus capacidades, cómo podemos contrarrestarlos y pararnos bien en esa cancha”, agregó Bobadilla.



En cuanto al rival, Didier Delgado declaró que “es un gran equipo, sabemos que nos van a buscar, a presionarnos, nosotros debemos proponer nuestro juego. Poco a poco vamos tomando el ritmo a lo que quiere el técnico, cada día estamos mejorando, siendo más compactos y ubicándonos bien en el frente de ataque”.



En cuanto a las estadísticas, Medellín y Pasto se han enfrentado en dos series a partidos de ida y vuelta. La primera fue en la final del Torneo finalización 2002, donde el ‘poderoso’ se coronó campeón tras 45 años de sequía, en la ida disputada en el Atanasio, Medellín ganó 2-0 con goles de Robinson Muñoz y un gol en contra de Julio César Valencia. La vuelta en Pasto fue empate 1-1, con el memorable gol de Mauricio Molina de tiro libre.



El último enfrentamiento en serie de ida y vuelta, fue en los octavos de final de la Copa Colombia 2017, en la ida disputada en Medellín, Christian Marrugo marcó el único gol del partido con el que marcaba una ventaja para los antioqueños. Sin embargo, en Pasto cayeron 2-1, como dato a destacar, Mauricio Molina anotó al igual que en el 2002. En la serie de definición por penales, se impuso el DIM por 5-6.



Probable alineación



Independiente Medellín: David González; Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Dairon Mosquera; Adrián Arregui, Didier Moreno, Andrés Ricaurte; Didier Delgado, Déinner Quiñones, Germán Cano.



Hora: 3:00 p.m.



Estadio: Municipal de Ipiales.



Árbitro: Luis Trujillo (Valle).



T.V.: WIN Sports.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín