Día y hora para los duelos de ida en los cuartos por Copa Colombia

Este martes, la Dimayor informó el día y la hora para los juegos de ida en los cuartos de final de la Copa Colombia. Estos enfrentamientos será el punto de partida para la definición de esta llave.

Nacional-Tolima es el juego que genera más expectativa por los duelos recientes entre estos dos equipos. Aunque Junior-Cali también un atractivo por el rendimiento de estos dos clubes.

Así será la jornada completa

28 de agosto



Once Caldas vs Independiente Medellín

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win Sports



29 de agosto



Deportivo Pasto vs Deportivo Pereira

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Municipal de Ipiales



Atlético Nacional vs Deportes Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



Deportivo Cali vs Junior FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win Sports