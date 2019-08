Guimaraes quedó tranquilo con su América, pese a la eliminación

El entrenador del América, el brasileño Alexandre Guimaraes habló en rueda de prensa luego del empate sin goles contra el Once Caldas, que le significó la eliminación en los octavos de final de la Copa Colombia ya que el cuadro blanco había ganado el encuentro de ida por 2-1. El técnico se mostró muy tranquilo porque según explicó “el equipo se comportó a la altura, no tuvieron distracciones, no se salieron”.

Antes de recibir preguntas Guimaraes hizo una introducción en la que alabó la fuerza mental del América para reponerse de la goleada 4-1 que sufrió el pasado domingo contra el Medellín, en la Liga.



“Hoy los futbolistas del América dieron una muestra de reponerse rápidamente de una pérdida como la que tuvimos en Medellín y hacer todo lo posible para igualar la serie. Es un punto que veo extremadamente importante para el desarrollo de nuestro trabajo”, explicó.



Guimaraes destacó que su equipo hizo “todo para ganar” y que por eso les dijo a sus jugadores que “tienen que salir con la cabeza arriba porque ahora tenemos una competencia en la que debemos mantenernos donde estamos”.



El técnico brasileño dijo que vio una mejoría en el funcionamiento colectivo del América y que lo único que le causó descontento fue no poder igualar la serie: “Salgo con la espinita de no haber empatado la serie en el marcador y por lo menos llevar la serie a los penales, pero los jugadores, insisto, me dieron una muestra que están para grandes cosas, que quieren hacer grandes cosas y por este camino es que tenemos que seguir”, destacó Guimaraes.



Sobre Carrascal



El técnico elogió el trabajo del mediocampista Rafael Carrascal, quien, luego de un largo lío por su transferencia del Tolima al cuadro escarlata, pudo estrenarse con la camiseta del cuadro rojo: “Tuvimos un distribuidor de juego diferente como fue el caso de (Rafael) Carrascal, que nos dio una distribución de pelota más clara. Sabiendo que es un jugador que ha pasado por una situación complicada en todo este periodo y que no es fácil exigirle el máximo rendimiento cuando ya llevaba dos meses, prácticamente, de no jugar”.