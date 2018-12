Santa Fe sufrió, pero avanzó a cuartos de Copa: 2-2 con Envigado

Independiente Santa Fe consiguió este miércoles una sufrida clasificación a cuartos de final de la Copa Colombia, al empatar 2-2 en su visita al Envigado y ganar en el global 3-2. Aunque el naranja presentó un equipo alternativo y muy joven, el cardenal tuvo que aguantar el ímpetu del local y aguantar la igualdad, que le dio el cupo a los ocho mejores del torneo.

Los primeros minutos fueron controlados por el visitante, que no pasaba afugias y compartía la posesión de la pelota con el rival. Sin embargo, después de los veinte primeros minutos fue el Envigado el que aceleró en busca del gol. Y a los 24 llegó el tanto de Carlos Rojas, que igualaba el marcador global. El mismo Rojas pudo anotar el segundo de los naranjas, pero su remate, en treinta minutos, se estrelló en el palo. Santa Fe también tuvo alguna posibilidad, pero no pudo concretarla. Con el 1-0 terminó la primera parte.



Apenas comenzando la parte complementaria, minuto 2, Carmelo Valencia eludió un par de rivales y luego habilitó a Hernán Darío Burbano, quien empató definiendo por encima del arquero Jefersson Martínez. Santa Fe se soltó más, aunque sufrió con un par de llegadas envigadeñas que controló Robinson Zapata.



A los 22, un contragolpe albirrojo iniciado por Valencia, que siguió Guastavino y Perlaza, fue finalizado por Burbano, para la remontada del equipo bogotano. 1-2 que certificaba el cupo a cuartos de final. Sin embargo, a los 27 empató Duván Vergara con definición de gran calidad. El 2-2 apretó las cosas y aumentó la angustia.



En los minutos finales la responsabilidad del local provocó que Santa Fe aprovechara para contraatacar, aunque no pudo salir ganador. El 2-2 fue el resultado final y ahora el expreso espera por su rival, que se conocerá este jueves de la llave entre Once Caldas y Medellín.