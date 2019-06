Los picantes duelos que se pueden dar en Copa Colombia: así se sortea

La Copa Colombia se sorteará este domingo a la 1:15 p.m. para definir las llaves de los octavos de final del torneo, que se disputará en el segundo semestre de este 2019. En ambos bombos, A y B, estarán los equipos clasificados para esta llave.

Cómo será el sorteo:

El sorteo será a la 1:15 p.m. y definirá las llaves en octavos de final. Los partidos son de ida y vuelta; empiezan de local los equipos que entran a esta fase por estar en torneos internacionales.



En el bombo A llegan los equipos que clasificaron a torneos internacionales en este 2019. Junior, Once Caldas, Tolima, Nacional, La Equidad, Medellín, Cali y Rionegro Aguilas componen este grupo y empezarán los partidos de local.



En el bombo B están los clubes que clasificaron por fase de grupos y no estuvieron en torneo internacional de este 2019. Pereira, Santa Fe, Millonarios, Bucaramanga, Real San Andrés, América, Orsomarso y Pasto cerrarán como locales.

Los picantes duelos que se pueden dar en Copa Colombia:

Cali vs. Millonarios

Cali vs. América

Cali vs. Santa Fe



Nacional vs. Millonarios

Nacional vs. América

Nacional vs. Santa Fe



Junior vs. Millonarios

Junior vs. América

Junior vs. Santa Fe



Estos posibles duelos se pueden dar para los octavos de final de la Copa, que prenderían las expectativas para el torneo.