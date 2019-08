'Me critican por ser morenito y de La Chinita': Teófilo Gutiérrez

Teófilo Gutiérrez, el referente del Junior de Barranquilla, habló este martes en rueda de prensa, en la que platicó sobre partido que su equipo jugará por la vuelta de octavos de final de la Copa Colombia contra Atlético Bucaramanga. Sin embargo, lo más llamativo fue cuando respondió a las críticas de las que ha sido blanco en los últimos días, incluyendo las comparaciones que se le han realizado con Germán Cano, jugador del Independiente Medellín.

Ante los cuestionamientos en los que ha visto envuelto, el mundialista dijo: “Disfruto dentro y fuera de la cancha estos últimos años que me quedan en el fútbol, siempre trato de mejorar en todo sentido como persona, como papá, como hijo, y como compañero, a algunos les puede gustar a otros no. Yo pienso que la hoja de vida no tengo que mostrársela a nadie, ya me conocen, cada día me echo el perfume europeo, así que lo disfruto” aseveró.

El ex jugador de River Plate y Lanus respondió porqué la gente no lo quiere: “Que soy morenito, que soy de La Chinita y que juego bien al fútbol. Que soy feliz y que siempre le he dado lo mejor a mi país. He hecho dupla grande con grandes futbolistas, con los que me ha tocado jugar en todos los clubes, y siempre de ‘titu’, pero uno no se lleva nada en esta vida, le doy gracias a Dios por la vida que me ha dado, por ser feliz, y porque me quieren por lo que soy”, señaló el jugador de Junior.

Además, se animó a hablar de su paso por la Selección Colombia y recordó el mundial del 2014: “Va a ser difícil que llegue otra Selección como llegamos nosotros a la semifinal (cuartos de final) de un Mundial, por la unión que teníamos, por el carácter que teníamos cada uno, y porque lo pusimos al servicio del equipo, entonces van a pasar muchos años, pero esperemos que esta Selección pueda dar esa alegría que necesita el pueblo colombiano” afirmó.

Teófilo siguió hablando de su futuro y de cómo sueña que sea su despedida como futbolista profesional: “Ojalá algún día pueda despedirme de la Selección en mi casa, con la amarilla y así terminar la carrera en Colombia, para que todos estén felices”.

Así es como el jugador ‘tiburón’ responde a las críticas y comparaciones realizadas en los últimos días que empezaron por las declaraciones de Julio Comesaña, quien elogió por completo a uno de los líderes de su plantilla.