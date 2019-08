Tolima sigue con la paternidad sobre Nacional: lo derrotó en Medellín

Atlético Nacional cayó 0-1 con Deportes Tolima, en juego de ida por los cuartos de final en la Copa Colombia 2019. En un partido con emociones y lesionados, los ‘pijaos’ lograron marcar la diferencia a través de Jorge Ramos y el despliegue físico de Omar Albornoz.

El primer tiempo fue un partido accidentado, en donde Atlético Nacional resultó muy damnificado por los tres jugadores que terminaron lesionados en 37 minutos. Al minuto 7, un mal movimiento de Alexis Henríquez derivó en una molestia en su aductor derecho que no lo dejó continuar en el partido.



Por Henríquez ingresó Daniel Muñoz para darle equilibrio a la línea de tres en el fondo. Sin embargo, el jugador convocado a la Selección Colombia no pudo continuar y terminó siendo relevado al minuto 37 por Cristian Blanco.



Deportes Tolima presionaba, mientras Nacional intentaba sacarse ese sometimiento con transiciones rápidas de defensa a ataque. Con respecto al clásico, el conjunto ‘verdolaga’ se mostró distante en su juego.



Al minuto 23, llegó la jugada más clara del equipo antioqueño en el primer tiempo. Un cabezazo de Pablo Ceppelini que no alcanzó a conectar Baldomero Perlaza y por centímetros la pelota se fue por un costado del arco tolimense.



Al minuto 29, Daniel Bocanegra tuvo que salir por un problema físico, el tolimense no aguantó pese a que regresó a la cancha un par de minutos. Yerson Candelo ingresó como interior y Brayan Rovira bajó a ser central, mientras que Baldomero Perlaza pasó de interior a mediocentro.



Al minuto 40, un disparo de Vladimir Hernández exigió al arquero Álvaro Montero que se destacaba cada vez que lo exigía el ataque verdolaga. Tres minutos después, Diego Valdés tuvo el gol para Tolima, pero Christian Mafla estuvo atento, con un buen cierre.



En la etapa complementaria, el conjunto visitante realizó dos cambios; sacó a Diego Valdés y Alex Castro, para darle lugar a Jorge Ramos y Omar Albornoz.



Los primeros cinco minutos fueron de ida y vuelta, con un Albornoz aprovechando por la banda izquierda, mientras que Yerson Candelo por derecha era incisivo.



Al minuto 12 y tras una jugada colectiva por el sector izquierdo, Omar Albornoz desbordó y le dejó la pelota a Jorge Ramos para poner al frente en el marcador al equipo tolimense. Tras el gol, Nacional reaccionó aunque con más ímpetu que precisión de llegar al área.



Al minuto 24 y tras un tiro de esquina desde el sector derecho cobrado por Yerson Candelo, le quedó a Alberto Costa, quien con golpe de cabeza exigió al arquero Montero.



El local siguió insistiendo y al minuto 30, un desborde de Candelo, le entregó la pelota a Hernán Barcos quien intentó patear al arco, pero rebotó en un contrario, el balón le quedó a Pablo Ceppelini quien disparó de media distancia, pero Leyvin Balanta rechazó la pelota con su cara, quedando lesionado y siendo sustituido por Juan Pablo Nieto.



Al final, Deportes Tolima consiguió su cuarta victoria consecutiva en el Atanasio enfrentando a Nacional, de las cuales tres han sido por Liga y esta de Copa. Los ‘verdolagas’ no se pudieron reponer de las tres lesiones y al final les costó ser efectivos.



El partido de vuelta será el próximo miércoles 11 de septiembre, donde Atlético Nacional visite al Deportes Tolima, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El ganador de esta llave, enfrentará en semifinales al vencedor de la serie entre Deportivo Cali y Junior de Barranquilla.



Síntesis



Atlético Nacional 0-1 Deportes Tolima



Atlético Nacional: José Cuadrado; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Alexis Henríquez, Christian Mafla; Alberto Costa, Baldomero Perlaza, Brayan Rovira; Pablo Ceppelini, Vladimir Hernández, Hernán Barcos.



Cambios: Daniel Muñoz por Alexis Henríquez (8 PT), Yerson Candelo por Daniel Bocanegra (29 PT), Cristian Blanco por Daniel Muñoz (37 PT).



D.T. (e): Pompilio Páez.



Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, José Moya, Leyvin Balanta; Larry Vásquez, Bernaldo Manzano, Carlos Robles; Anderson Plata, Alex Castro, Diego Valdés.



Cambios: Jorge Ramos por Diego Valdés (1 ST), Omar Albornoz por Alex Castro (1 ST), Juan Pablo Nieto por Leyvin Balanta (34 ST).



D.T.: Alberto Gamero.



Goles: Jorge Ramos (12 ST) para Deportes Tolima.



Amonestados: Larry Vásquez (13 ST), Nilson Castrillón (21 ST), Bernaldo Manzano (44 ST), Jorge Ramos (44 ST) para Deportes Tolima.



Expulsados: no hubo.



Árbitro: Bismarks Santiago.



Partido: bueno.



Figura: Omar Albornoz.



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 22.172 espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín