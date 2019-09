Las respuestas del arquero del Tolima que sorprendieron hasta a Gamero

William Cuesta sabía que su oportunidad de brillar en el arco del Tolima era contra Nacional y así lo hizo en el partido de la Copa Colombia, este miércoles.

El guardameta fue uno de los jugadores destacados del cuadro pijao y, aunque sufrió un golpe que por poco lo saca del compromiso, continuó para salvaguardar el arco de su equipo.

Al final del partido, Cuesta habló en rueda de prensa sobre su presente y futuro en el que espera quedarse con la titular del equipo pijao.

"Hay que ir paso a paso. Dios quiera que a Montero las cosas se le den y se pueda ir tranquilo para yo poderme quedar con ese puesto. Hay que trabajar y esperar el momento", señaló.

El jugador fue aplaudido por los aficionados que estaban en el estadio y también recibió el apoyo de Montero, quien vio el partido desde las gradas del estadio Manuel Murillo Toro.

"Sabía que este era un partido complicado. No era fácil reemplazar un arquero como Montero que venía haciendo las cosas bien. Los hinchas me van conociendo para que cuando Álvaro no esté también se sientan tranquilos", añadió.