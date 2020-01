¡Se acabó su tiempo en el escarlata! El nuevo equipo de Linda Caicedo

Una verdadera novela se ha armado en torno al futuro de la futbolista vallecaucana Linda Caicedo, en la que los protagonistas se desmienten entre sí.



Primero fue Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, quien manifestó que la goleadora de la Liga Femenina jugaría con la institución verdiblanca en el presente año. Lo único claro era que no seguiría en el América, equipo con el que fue campeona en 2019, aportando 7 tantos que le reportaron el botín de oro del torneo.



Por eso, este viernes de nuevo aparecieron en todos los programas deportivos de Cali, tanto Marcela Gómez, presidenta del equipo femenino del América, como el representante de la jugadora, Carles Catalán, con distintas versiones en las que la única verdad es que no se sabe cuál será la próxima estación de la atacante de 14 años, que en este momento actúa con la Selección Valle Infantil en un certamen de la Conmebol en Paraguay.

Mientras Marcela Gómez señaló que no pudo darse la continuidad de la delantera porque “al enterarse del salario de Catalina (Usme) el representante de Linda quería que ella fuera la mejor pagada de Colombia por ser la mejor del país y la cifra que nos pidió sobrepasaba nuestro presupuesto. No íbamos a permitir que esto se saliera de las manos”.



Otro tema que tocó Marcela fue el del patrocinador de los botines de la deportista: “lo que más género molestia en ellos fue que para la final de la liga Linda pidió que le pintaran los guayos con los que ella jugaba antes, ese día jugó con Nike y tuvo un problema, para ellos nosotros teníamos la culpa de que no jugara con Adidas”.



Gómez agregó que Carles Catalán “por eso pidió que hiciéramos una contrapropuesta, en esa reunión estaba el ‘Gato’ Pérez, les dijimos que lo máximo que les podríamos ofrecer era el doble. Luego ‘Gato’ salió de la presidencia y el señor nunca llegó a ninguna reunión, sabíamos que iba a ser difícil que llegáramos a un acuerdo, le dijimos que una niña de 14 años no necesitaba un empresario, el fútbol colombiano todavía no está para eso, acá lo poco que se consigue es para pagarles a las jugadoras. Lo real es que el tema económico nunca se logró pactar”.

Marcela acotó que “en cuanto a si ella va al Cali no lo puedo afirmar sí es cierto, lo importante es que siga creciendo y el fútbol colombiano pueda disfrutar de su talento”.



Por su parte, el representante de la jugadora, Carles Catalán señaló que “los primeros asombrados somos nosotros, Linda, por motivos ajenos y extradeportivos se fue del América, jamás el tema fue económico”.



Continuó su relato diciendo que “la familia Caicedo decidió que Linda no siguiera en América porque no era el sitio adecuado para su crecimiento, que no la beneficia para jugar el fútbol. Linda ha recibido ofertas de otros clubes y cuando llegue ella definiremos dónde va a estar este año, esa es la verdad. Para nosotros es un orgullo que el Deportivo Cali diga que ella va a jugar allá, como sería un orgullo que fuera en Nacional, Millonarios, Medellín, etc. Eso lo decidirán Linda y sus padres, yo no decido por ella, allí no hay interés económico. El comentario de América fue desafortunado, pero igual estoy muy agradecido por el club cómo se ha portado con ella”.



Esta situación se presenta en medio de la incertidumbre del comienzo de la Liga, con una jugadora que ha sido convocada a todas las categorías de la Selección Colombia, incluida la de mayores.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces