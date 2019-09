5 claves de las 'diablas' para bloquear al DIM en la ida de la final

América de Cali realizó este martes un planteamiento casi perfecto frente al DIM-Formas Íntimas, que en los últimos minutos del partido estuvo muy cerca de igualarlo o por lo menos acortar la diferencia en la ida de la gran final de la Liga Femenina.

El 2-0 deja a las dirigidas por Andrés Usme con un buen botín, pero tendrá que estar atento para evitar que el DIM se le vaya encima con el apoyo de su afición el próximo lunes en el encuentro de vuelta.



Nadie sabe si esta ventaja será suficiente, pero lo cierto es que las ‘diablas’ pusieron condiciones en su estadio y todo el gasto recaerá en el anfitrión ante un conjunto que cuando le brindan espacios sabe aprovecharlos muy bien.



Estos fueron los argumentos para un claro triunfo de América en el primer sorbo de la final femenina:

1. Planteamiento acertado de Andrés Usme: El entrenador escarlata conoce bien a su rival -como quiera que trabajó con Formas Íntimas- y lo ratificó en la forma en que diseñó su estrategia. Taponó a las jugadoras importantes del rival, les cerró los espacios y cuando vio la oportunidad de hacerle daño le creó demasiados inconvenientes a la zaga antioqueña.



Compensaron juventud con verticalidad y así deslucieron a su adversario, que no pudo funcionar como lo había hecho con un 5-0 rotundo en el juego de vuelta de la semifinal ante el Huila.

Final América vs. DIM Foto: EFE



2. No se amilanó con los comentarios previos de las rivales. Varias jugadoras del DIM mencionaron desde su ciudad que eran más experimentadas y eso les daría un plus para enfrentar a las ‘diablas’. Sin embargo, ese cruce de frases no hizo mella en el aspecto anímico de un grupo que cuenta con una gran cantidad de juveniles, que, por el contrario, se envalentonó y dejó claro por qué es finalista.



Consiguió los goles en los momentos clave del juego. A los 12 minutos del primer tiempo, con el tanto de la apertura de Catalina Usme, y a los 3 del complemento con Carolina Pineda, América consiguió los goles de una victoria muy importante, para dar un paso importante en su objetivo de la temporada.

Final América vs. DIM Foto: EFE



Jugadoras que estuvieron a la altura. No hay duda que Catalina Usme y Linda Caicedo son baluartes fundamentales en el andamiaje del América de Cali, y de hecho volvieron a demostrarlo en este primer sorbo de la final, pero sería injusto no mencionar al resto de integrantes del plantel, iniciando con la guardameta Nathalia Giraldo y terminando en Farlyn Caicedo. Fue un trabajo colectivo impecable desde el sacrificio y el empuje para sacar el resultado positivo ante un rival de campanillas, que evidentemente es más experimentado pero se vio minimizado por el accionar de las locales.



Los balones aéreos sentenciaron el partido. Medellín venía de golear al Huila con un buen trabajo con la pelota aérea, el mismo arma que utilizó América este martes, en el cobro de tiro libre de Catalina Usme y el remate desde fuera del área de Carolina Pineda que se le fue entre las manos a Sandra Sepúlveda.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces