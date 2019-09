América dio un paso hacia el título de la Liga: le ganó 2-0 a Medellín

América de Cali derrotó 2-0 este martes al DIM-Formas Íntimas en el partido de ida de la final de la Liga Femenina 2019, disputado ante 16.500 espectadores en el Estadio Pascual Guerrero.

No fueron efectivos tantos aires de superioridad de las antioqueñas en el previo, por la innegable experiencia en la mayoría de sus jugadoras. Al contrario, las escarlatas tomaron las cosas con humildad y prefirieron que su fútbol práctico y contundente hablara por ellas. El resultado positivo las llena de motivación para rematar fuera de su reducto.



Con una fuerte llovizna sonó el pitazo inicial. El cuadro visitante salió a asustar en el área de Nathalia Giraldo con Diana Ospina en el minuto 2, llegando por el centro, pero remató desviado, y en otra acción intimidó a Nathalia Giraldo. Sin embargo, las anfitrionas se despojaron del asedio paisa y poco a poco las arrinconaron en su zona posterior.



Tal como lo había prometido en la rueda de prensa del lunes, que si le daban espacio iba a pasar factura, Catalina Usme cobró un tiro libre por derecha, Farlyn Caicedo hizo pantalla y el balón se metió al palo derecho de Sandra Sepúlveda para el 1-0 y hacer vibrar las tribunas del escenario sanfernandino. Es la quinta anotación de la volante paisa en este campeonato.



Después del gol, las antioqueñas adelantaron sus líneas y volvieron a presionar alto, al mismo tiempo que llenaron el área de balones aéreos que contuvo bien la arquera Nathalia Giraldo. En esa labor tuvieron destellos Tatiana Castañeda, Laura Aguirre y Oriánica Velásquez.



A los 22, la pelota pegó en el palo derecho después de un cabezazo de Gisela Robledo tras un tiro de esquina y el rebote de una defensa de las forasteras. No obstante la posesión de su adversario, América realmente no sufrió en la primera parte, en la que se esperaba más del Medellín por la experiencia que tanto pregonaron sus integrantes en los días previos.



El DIM hizo una celosa marca sobre la juvenil Linda Caicedo, pero la goleadora roja varias veces escapó de ese cerco escalonado para llevar riesgo a la defensa del ‘Poderoso’.



A los 3 minutos del complemento, Farlyn Caicedo le devolvió un balón frente al área a Carolina Pineda, no hubo presión de las volantes visitantes, la experimentada volante sacó un derechazo englobado y la pelota se le fue como el agua entre las manos a la arquera Sepúlveda para el 2-0. Error de la guardameta antioqueña y gran premio para otra de las líderes que tiene el elenco vallecaucano, de notable actuación en recuperación.



Un tiro libre de Tatiana Castañeda a los 13 fue la segunda aproximación al arco del DIM, con el balón por encima del horizontal.



Los calambres aparecieron en el equipo de casa y el partido tuvo que interrumpirse en varias ocasiones. Farlyn Caicedo y Linda Caicedo salieron con contracturas en gastronemios y su presencia en el próximo encuentro está en duda.



‘Las Poderosas’ hicieron variantes nominales y cambiaron de ritmo, aunque las defensas escarlatas se batieron como leonas. Melissa Rivas desperdició de cabeza el que pudo ser el descuento, apenas a los 34 minutos. Tatiana Castañeda también remató desviado y Yisela Cuesta se perdió el más claro a los 45, cuando tiró por encima del travesaño, al igual que Manuela Vanegas en otro cabezazo en tiempo de adición.



Con la diferencia de dos goles, las ‘diablas rojas’ irán a Medellín con el objetivo tratar de hacer lo que mejores réditos les dio en los otros juegos al actuar de visitantes.



El compromiso de vuelta, en el que se conocerá el nuevo campeón de la Liga Femenina, se realizará el lunes 30 de septiembre (8:00 p.m.) en el Atanasio Girardot.



Síntesis América 2-0 DIM-Formas Íntimas



América: Nathalia Giraldo (7); Kelly Ibargüen (7), Rossy Caicedo (7), Kelly Caicedo (7), Alejandra Ararat (7); Carolina Pineda (8), Catalina Usme (7), Linda Caicedo (7), Farlyn Caicedo (7); Gisela Robledo (7), Daniela Henao (7).



Cambios: Alejandra Satizábal (6) por Farlyn Caicedo (29 ST), Estefanía Ramos (6) por Linda Caicedo (39 ST).



D.T.: Andrés Usme.



DIM-Formas Íntimas: Sandra Sepúlveda (4); Geraldine Cardona (5), Daniela Arias (5), Manuela Vanegas (5), Laura Aguirre (5); Tatiana Castañeda (5), Paula Botero (5), Naila Imbachí (5); Diana Ospina (6), Oriánica Velásquez (5), Yisela Cuesta (5).



Cambios: Melissa Rivas (5) por Oriánica Velásquez (11 ST), Sara Córdoba (5) por Paula Botero (21 ST) y Yurleidys Doria (5) por Naila Imbachí (30 ST).



D.T.: Carlos Paniagua.



Goles: 1-0: Catalina Usme (12 PT, de tiro libre). 2-0: Carolina Pineda (3 ST).



Amonestadas: Carolina Pineda (26 PT) por América. Alejandra Ararat (14 ST) por DIM-Formas Íntimas.



Expulsadas: no hubo.



Partido: Intenso.



Figura: Carolina Pineda (8)



Estadio: Pascual Guerrero



Asistencia: 16.500 espectadores.



Taquilla: no suministrada.



Árbitra: Jessica Villadiego (7)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces