Argentina complicó: aspectos para resaltar y a mejor de la Selección 

Este viernes, Colombia igualó a ceros con Argentina en la segunda fecha del Sudamericano Sub-20 Femenino. Las dirigidas por Nelson Abadía jugaron un muy buen primer tiempo con opciones claras, dinamismo e intensidad. En la segunda parte el conjunto local reaccionó e impuso condiciones a partir del poderío físico.



En FUTBOLRED le traemos los aspectos a resaltar y a mejorar de la Selección:

A resaltar



Lo positivo se vio en el primer tiempo. Colombia salió focalizada y desde el primer minuto ahogó a las argentinas a partir de la presión intensa. Las colombianas presentaron un bloque alto, igual que el partido pasado frente a Bolivia, buscando cortar los circuitos del rival, generar el error y aprovechar las oportunidades. La idea funcionó y las primeras opciones surgieron desde el robo en salida.



Otro ítem importante de las colombianas , y que se mantuvo desde el partido pasado, fue el juego directo. Los cambios de frente permitían penetrar una defensa compacta y ordenada. La idea del equipo en gran parte del partido fue acumular rivales en una zona específica del campo y descargar en la compañera libre. Por otro lado, buscaron también quebrar la línea defensiva de las locales con pases a profundidad. Argumento que les permitió generar la oportunidad más clara en los pies de Maireth Pérez.



Por último, no se puede dejar de mencionar a la figura del equipo, la que propone soluciones en ataque y genera peligro cada vez que está de frente al arco: Gisela Robledo. La número siete es la más incisiva en ataque y genera espacios para que en ataque Colombia ofrezca cosas diferentes.



A mejorar



A diferencia del partido pasado, Colombia no tuvo eficacia en su delantera. En el primer tiempo tuvo tres opciones claras: dos mano a manos y una ocasión que salvaron en la línea. A las jugadoras les faltó ese segundo de más para tomar la mejor decisión en el último tercio y sacar ventaja. A esto se le agrega que en todo el segundo tiempo no se generó una opción clara de gol. Argentina adelantó líneas y no le permitió desarrollar su juego colectivo a Colombia, motivo por el que se terminó jugando casi que toda esa parte en territorio colombiano.



A partir de lo anterior, el desespero se apoderó de las dirigidas por Nelson Abadía y terminaron peloteando. Se abusó del juego largo y la imprecisión reinó.