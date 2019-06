Tripleta de Cristiane y primera victoria brasileña en Mundial Femenino

La selección de Brasil salió a despejar dudas sobre su favoritismo en el Mundial Femenino que se disputa en Francia y en su estreno goleó 3-0 a Jamaica, en el Stade des Alpes, de la ciudad de Grenoble, con lo que el equipo dirigido por Vadao pasó a comandar el Grupo C de la competición con tres puntos y una diferencia de goles de +3 que por ahora supera a Italia, que a primera hora se impuso 1-2 a Australia. Cristiane fue la gran figura del encuentro al anotar los tres goles del equipo suramericano.

Las brasileñas llegaron a la cita mundialista con una racha de nueve derrotas lo que llenaba de sombras lo que podría ser su participación en este mundial, sin embargo, su ariete histórica Cristiane despejó cualquier duda con una brillante actuación que le llevó a anotar los tres goles de su equipo.



El primero fue a los 15 minutos, tras un pase de Andressa Alves, quien también le puso el segundo en el minuto 50. A los 64 anotó el 3-0 definitivo para dar los tres puntos a su equipo.



“Estoy muy feliz, no tienes idea. Quien me acompañó sabe lo que he pasado, y lo único que yo quería es poder ayudar, al equipo, contribuir. Hoy soy yo pero mañana será otra chica. Sin duda, tenemos una gran confianza. Sabemos los errores que cometimos en el pasado pero esto es otra competición. Es un reto personal para mí para todo el grupo. Estamos muy unidas en esta misión", dijo una emocionada Cristiane al final del encuentro.



Además de despejar dudas, Brasil aumenta su buen registro en los mundiales, pues ganó sus ocho partidos de debut, marcando 23 goles y concediendo solo uno.



Brasil no pudo contar con Marta, que siguió el partido desde el banco. La seis veces mejor jugadora del Mundo guardó reposo porque todavía no está recuperada de los problemas musculares en el muslo izquierdo que sufrió a finales de mayo.



El siguiente partido de Brasil será contra Australia, el jueves próximo a las 11 de la mañana, en Montpellier. Por su parte, Jamaica enfrentará a Italia, el viernes, en Reims.