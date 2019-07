Calendario de la Selección Femenina en los Juegos Panamericanos

La Selección Colombia debuta en los Juegos Panamericanos este domingo contra Paraguay. La Tricolor busca un nuevo título y, tras polémicas con la Federación, finalmente estarán las referentes en el torneo.



Catalina Usme, la gran goleadora, estará presente en el campeonato que se disputará en Lima y que inicia este viernes.

Calendario Selección Colombia:

Selección Colombia vs. Paraguay

Domingo 28 de julio

​1:00 p.m.



Selección Colombia vs. Jamaica

Miércoles 31 de julio

1:00 p.m.



Selección Colombia vs. México

Sábado 3 de agosto

1:00 p.m.



De avanzar, las semifinales se disputarán el martes 6 de agosto. Los juegos para definir el podio, se realizarán el viernes 9 del mismo mes.