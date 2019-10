Sueño cumplido: Catalina Usme corona su carrera con un título de Liga

América de Cali se convirtió en el tercer equipo campeón de la Liga Femenina en Colombia. La tercera fue la vencida, pues en las dos versiones anteriores quedaron eliminadas en fases finales contra las campeonas de cada versión: Santa Fe, en 2017, y Huila, en 2018. Jamás desfallecieron y en 2019 obtuvieron el premio al superar al Independiente Medellín en una palpitante final.

Y una de las pacientes mujeres que estuvo en cada caída, en cada decepción, fue Catalina Usme. La antioqueña puso los goles, pero no era suficiente para titularse. Y aunque le llovían las ofertas para cambiar de equipo, la atacante no bajó los brazos con la mechita: “De aquí no me voy hasta lograr algo grande”, insistió.



En este campeonato, América constituyó una familia de apellido Usme, pues aparte de contar con la zurda prodigiosa de ‘Cata’, tuvo como estratega a Andrés, hermano mayor de la goleadora. Además contó con la experiencia y mentalidad de Carolina Pineda y con la alegría y hambre de gloria de muchas niñas, como Linda Caicedo, de 14 años.



Así, Catalina Usme se encargó de liderar su propio sueño. Insistió en su fe y en la colectividad de las diablas rojas. Y cumplió ese sueño, salió campeona de la Liga Femenina 2019. “Lo logro en mi tierra y eso me llena de orgullo. Ahora quiero hacer historia en la Copa Libertadores, porque este equipo tiene mucho talento para seguir consiguiendo cosas importantes”, asegura ‘Cata’.