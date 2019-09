Mente de campeona: así analiza Catalina Usme la final femenina

América de Cali no debería tener ninguna presión este lunes (8:00 p.m.) en el juego de vuelta de la final de la Liga Femenina de Fútbol 2019 en Medellín. Al fin y al cabo ya hizo la tarea como local al ganar 2-0 y seguramente esperará que el DIM-Formas Íntima ponga sus cartas sobre la mesa para intentar revertir el marcador adverso. A las diablas rojas les sirve empatar o perder por un gol de diferencia para ser campeonas directamente, o caer por el mismo resultado que se dio en la capital del Valle para que se resuelva todo en los cobros desde el punto penal.

Desde ese punto de vista la obligación es toda del cuadro local, que ahora sí tendrá que apelar a la experiencia que tanto han pregonado varias de sus integrantes antes del comienzo de la serie. Contar con jugadoras rápidas y contundentes como Linda Caicedo y Farlyn Caicedo, además de otra cuya pierna zurda es medio gol cada que ejecuta un tiro libre como Catalina Usme, pueden ser factores que beneficien a las vallecaucanas en lo que se prevé será un durísimo encuentro.



Como lo hizo en el previo del compromiso en el Pascual Guerrero, la líder y capitana, Catalina Usme, le puso el pecho a lo que lo que puede ser la vuelta en el Atanasio Girardot: “Lo más importante es estar tranquilas, como se los dije toda la semana, acá no está en juego la vida de nadie, acá pase lo que pase nadie se va a morir, esto sigue siendo un juego y como tal ellas lo van a asumir. La ventaja que ha tenido este grupo es que es demasiado alegre, eso también le baja presión a lo que va a ser el partido, no me preocupa el estado de ánimo de ellas porque sé el equipo que son, independiente de que sea una final tengo la total certeza de que vamos a salir a hacer un buen trabajo”.



Usme recordó que “la ventaja la tenemos nosotras, pero este juego es totalmente diferente, acá las finales son con papa y yuca, y el que menos se equivoca es el que va a ganar, y eso siempre va a ser así, y más en finales. Tenemos muy claro que las finales muchas veces no se juegan, sino que se ganan, estamos dispuestas a dar dentro de la cancha lo mejor, 100 minutos si nos tocan los vamos a correr y a luchar a muerte por esa primera estrella”.



Sobre si la inexperiencia de la mayoría de las jugadoras escarlatas puede pesar este lunes, señaló: “Hay dos posibilidades, echarse al piso a llorar porque están nerviosas, o sacar lo mejor de ellas para hacerlo, no hay más opciones; uno como deportista de alto rendimiento se prepara para eso, para disputar finales. A pesar de ser uno de los equipos más jóvenes del torneo, lo quiero ver junto dentro de dos años, sería una locura”.



Los 13 puntos conseguidos de 15 en disputa (86.6% de producción) es otro ítem que presentarán las escarlatas en su visita al Atanasio Girardot. Sin duda, están listos todos los ingredientes de una vibrante final.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces