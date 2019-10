Así se apoya el fútbol femenino: el gesto de Cristiano con las mujeres

Cristiano Ronaldo demuestra por qué es ídolo y ejemplo en el fútbol mundial. Mucho más en su natal Portugal, pues está pendiente de todos los compatriotas que, como él, sueñan en grande en el balompié.



El astro de la Juventus tuvo un lindo detalle con las jovencitas de la selección de Portugal Sub 17, luego de enterarse que avanzaron a la ronda élite del Europeo de su categoría. Las futuras estrellas del fútbol femenino luso fueron reunidas para que recibieran una linda sorpresa.



Las adolescentes se sorprendieron y se alegraron al recibir una carta de Cristiano, acompañado de un gran obsequio: guayos de la marca que patrocina a CR7 para todas las futbolistas.



La carta fue leída por una de las jugadoras de la selección portuguesa Sub 17.



“Cuando era niño tuve un sueño simple, pero bastante loco. No era el tipo de sueño que tienes cuando duermes. Este fue un sueño de aquellos que deseas tanto que te mantienen despierto por la noche. Quería convertirme en el mejor jugador del mundo. Dediqué mi vida a mi sueño, en el gimnasio, en el campo de entrenamiento, en hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Es muy importante tener un sueño y es aún más importante trabajar arduamente para conseguirlo. He cumplido mi sueño y espero que ustedes puedan realizarlo también. Persíganlo sin dudarlo. Si yo lo hice, ustedes también pueden hacerlo. Felicitaciones por clasificar a la ronda élite. Continúen enfocadas y con los ojos puestos en la próxima victoria. Buena suerte y disfruten los botines”, fue el sentido mensaje de CR7.