El ABC de la Liga Femenina: fechas, equipos, favoritos y más detalles

Después de muchas dilaciones y de una posibilidad cierta de que no llegar a realizarse, finalmente este fin de semana comienza la disputa de la Liga Femenina 2019.

El torneo durará menos tiempo y tendrá más participantes de lo que las propias jugadoras recomendaban para hacerlo más competitivo, pero a pesar de las dificultades se disputará por tercer año consecutivo.



Aquí, todo lo que debe saber sobre la edición 2019:



Los equipos participantes



Serán 20 escuadras las que participarán en la Liga Femenina 2019, que tiene como campeón defensor al Atlético Huila.

Once Caldas, Medellín, Pereira, Millonarios, Real San Andrés, Cali, Atlético FC, Pasto, Orsomarso y Tolima son los equipos nuevos.



Las fechas



La Liga Aguila Femenina 2019 comenzará este 14 de julio y terminará el último fin de semana de septiembre,



El sistema del campeonato



En la primera fase los equipos se dividirán en cinco cuadrangulares. Se jugarán partidos de ida y vuelta y el mejor de cada serie, además de los tres mejores segundos, avanzarán a cuartos de final.



Mediante un sorteo, esos ocho equipos se dividirán en cuatro llaves de eliminación directa, que definirán a dos semifinalistas y a los finalistas.



Estos son los cuadrangulares:



Grupo A: Once Caldas, Atlético Nacional, Independiente Medellín, Deportivo Pereira.

Grupo B: La Equidad, Independiente Santa Fe, Millonarios FC, Fortaleza CEIF.

Grupo C: Atlético Bucaramanga, Real Santander, Cúcuta Deportivo, Atlético Junior.

Grupo D: América de Cali, Deportivo Cali, Atlético FC, Cortuluá FC.

Grupo E: Atlético Huila, Deportes Tolima, Patriotas Boyacá, Deportivo Pasto.



Otras especificaciones de la competencia:



– Cada equipo inscribirá un número máximo de 25 jugadoras

– Se permitirán máximo 4 jugadoras extranjeras por equipo

– En el banquillo habrá 5 jugadoras suplentes

– Habrá partidos de Liga femenina preliminares a Liga Aguila II-2019 – Torneo Aguila II-2019 y Copa Aguila 2019







Los grandes favoritos:



Aunque los equipos bogotanos buscan figuración, los de Cali intentarán mejorar sus últimos resultados y algunos de la Primera B esperan potenciar a sus figuras, la realidad es que hay pocos favoritos claros en Liga.



Junior de Barranquilla quiere trasladar sus buenos resultados en Liga masculina al torneo de las mujeres, y para eso ha contratados a jugadoras con cartel de Selección Colombia, como Yoreli Rincón y Daniela Montoya, y a la nueva figura Karla Torres



Atlético Huila, campeón actual de la Liga y de la Copa Libertadores, se armó para defender sus coronas. Además de la goleadora Manuela González, se reforzó con Carolina Arias, Marcela Restrepo (creativa de Cortuluá) y Lisbeth Castro, arquera de la Selección Venezuela.



Independiente Medellín tiene la base del reconocido equipo Formas Íntimas y en su nómina hay nombres respetables como Sandra Sepúlveda, Diana Ospina, Laura Aguirre, Daniela Arias, experimentadas jugadoras de Selección.



Los cupos a Copa Libertadores



Atlético Huila tiene cupo asegurado por ser campeón vigente de la Copa Libertadores. Los otros dos clasificados serán el campeón y el subcampeón de la Liga Femenina 2019.