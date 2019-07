Natalia Gaitán es clara: no es fútbol femenino o masculino, es fútbol

Natalia Gaitán, la capitana de la Selección Colombia, dirigió un sentido homenaje a las soñadoras que como ella se abren espacio en el fútbol, a través de una campaña de una marca deportiva.

"Pisar una cancha de fútbol es una transformación total, es libertad, es donde puedo expresarme para ser feliz", empezó diciendo.



"Cuando yo comencé existían muy pocas niñas que jugaban, tampoco existían espacios, nos tocaba espera a que los niños terminaran de jugar para usar las canchas, ya no había luz y nos tocaba iluminar con las luces de los carros. No fue fácil, pero a pesar de ello, hoy somos una generación que ha logrado mucho adentro y afuera de la cancha, nuestro sueño es mucho más grande que el fútbol, estoy segura de que esto va hacia adelante, no es imposible soñar con ser una potencia mundial", añadió.



Y concluyó: "Es muy importante que las nuevas generaciones entiendan que solo juntas lograremos cambiar la realidad para que por fin dejemos de hablar de fútbol masculino y fútbol femenino y simplemente sea fútbol".