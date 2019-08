El mensaje de festejo de la Selección que generó polémica en las redes

El título de la Selección Colombia Femenina en los Juegos Panamericanos fue una gran noticia para el fútbol del país y para los aficionados, quienes usaron las redes sociales para publicar sus mensajes de alegría luego de la hazaña conseguida en un emocionante partido contra la Selección Argentina.



Y, obviamente, una de las cuentas en redes que se unió a estos festejos fue la de la Selección Colombia, que envió un mensaje acompañado de una animación en la que se puede ver a las jugadoras.



Sin embargo, el mensaje no cayó tan bien entre los aficionados, quienes consideraron que hubo un error en el texto, que dice lo siguiente: “¡Campeones de los Juegos Panamericanos! ¡Estamos orgullosos de ustedes. Gracias!”.



Con base en ello, segundos después de publicado esto, las respuestas contrarias no se hicieron esperar, pues el público que sigue la mencionada cuenta de la Selección comentó que debería decir “campeonas” y aunque parece que el objetivo de quien lo escribió era intentar que se leyera como colombianos, lo cierto es que las críticas hacia la Federación y la cuenta en particular, no tardaron en llegar.



Esta es la publicación: