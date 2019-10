El fútbol femenino nacional da ejemplo de efectividad y juego limpio

No es percepción: el fútbol femenino colombiana es de alto nivel competitivo y se ha convertido en ejemplo de lealtad deportiva.



Un reciente estudio de la firma Link Digital demostró que "las mujeres realizan un disparo cada 4 minutos, de los cuales el 44% de ellos van al arco. Así mismo, que el 11% de sus tiros terminan en gol y tienen un promedio de 2.6 anotaciones por partido".



Según dicho informe, "se confirma el juego efectivo de los planteles femeninos, con una certeza del 72% de los pases realizados a lo largo del torneo, se identificó que 429 de los de 595 pases intentados por las jugadoras llegaron a su destino".



Como información adicional, no menos valiosa, hay que decir que en comportamiento, las mujeres dan ejemplo: "El juego limpio también fue una característica de la Liga Aguila Femenina, durante el torneo solo se registraron un promedio de 28,1 faltas por partido, se mostraron 2.5 tarjetas amarillas y el dato más destacable, ninguna jugadora vio la tarjeta roja".



Los datos se conocen a horas de la gran final entre Medellín y América, que decidirán al campeón de 2019.



Este es el reporte completo de la encuesta:



Juego

• No de Goles por Partido: 2,6

• No de Fueras de Lugar por Partido: 4,9

• No de Tiros de Esquina por Partido: 6,3

• No de Remates por partido: 23

• No de Remates al Arco: 10,1

• % de Remates al Arco / Total de Remates: 44%

• No de Remates desde fuera del área: 12,8

• % de Remates fuera del área / Total de Remates: 56%

• % de Efectividad (Goles / Total de remates): 11%

• No de Pases Intentados por Partido: 595

• No de Pases Efectivos por Partido: 429

• % de Pases Correctos (Efectivos / Total de Pases): 72%



Disciplina

• No de Faltas por Partido: 28,1

• No de Tarjetas Amarillas por Partido: 2,5

• No de Tarjetas Rojas por Partido: 0



* El análisis fue realizado por Link Digital del 20 al 23 de septiembre del 2019.