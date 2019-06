Estados Unidos y Suecia, a los octavos de final en Mundial femenino

Las selecciones de Estados Unidos y de Suecia, que derrotaron a Chile (3-0) y a Tailandia (5-1), respectivamente, sellaron matemáticamente el billete de los octavos de final del Mundial femenino de Francia 2019.

Las norteamericanas, defensoras del título, cumplieron sin problemas en el Parque de los Príncipes y ejercieron de nuevo de grandes favoritas ante un conjunto chileno que tuvo que redoblar esfuerzos para no salir más goleado, objetivo que cumplió en buena parte culpa de la guardameta Christiane Endler, que estuvo sensacional.



El encuentro sirvió también para que Carli Lloyd hiciera historia, al convertirse en la primera jugadora que marca en seis partidos mundialistas seguidos y superar a la germana Birgit Prinz, que alcanzó cinco en la edición de EEUU 2003.



Lloyd abrió (m.11) y cerró (m.35) la cuenta. Entre medias Julie Ertz (m.26) rubricó el absoluto dominio del equipo de Jill Ellis, siempre voraz y ambicioso, al que tan solo pudo frenar el esfuerzo defensivo chileno, la madera y Endler.



La propia Carli Lloyd dispuso, a los 81 minutos, de un penalti, señalizado tras consultar la colegiada alemana Riem Hussein el video, pero lo quiso ajustar mucho para superar a la inspirada guardameta chilena y lo mandó fuera. Previamente, en Niza, Suecia ganó con facilidad a Tailandia que en su primer partido encajó una histórica derrota de 0-13 ante Estados Unidos.



El conjunto nórdico no tuvo apenas problemas para asegurar los puntos ante un rival que aunque dio una imagen más positiva fue muy inferior, como estaba previsto.



No obstante, las pupilas de Peter Gerhardsson necesitan mejorar en los próximos compromisos. Linda Sembrant consiguió el tanto más rápido de lo que va de Mundial al marcar de cabeza a los cinco minutos y 24 segundos, con lo que superó a la francesa Eugenie Le Sommer.



Sin alardes, sin exigencias, Suecia sentenció el partido antes del descanso, al que se llegó con un 3-0 con los tantos de Kosovare Asllani (m.19) y Fridolina Rolfo.







En el segundo periodo el equipo nórdico prácticamente se dejó ir. Lina Hurtig (m.81) y Elin Rubensson, de penalti (m.96), completaron su cuenta. Incluso permitió que Tailandia salvara el honor con una diana en la prolongación de Kanjana Sung-Ngoen, quien culminó con un potente disparo una galopada por la derecha.



El próximo jueves se definirá el liderato del grupo F. A Estados Unidos, por diferencia de goles, le basta con un empate ante las suecas. En la pasada edición, Canadá 2015, ambos conjuntos se encontraron también en esta primera fase y el encuentro terminó con empate a cero.