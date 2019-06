Brasil desaprovechó la ventaja y perdió 3-2 contra Australia

Australia logró este jueves su primera victoria en el Mundial, por 3-2 ante Brasil, que se hundió tras el descanso, después de la retirada del campo de Marta, y sufrió su primer revés en el torneo.

Brasil, que en el primer partido ganó a Jamaica y que afrontó el choque como líder del Grupo C, tuvo una ventaja de dos goles que no supo conservar. El panorama parecía despejado para el conjunto brasileño, que encarriló el partido a la media hora con un penal transformado por Marta y con un gol de Cristiane poco después.



Australia, que en su primer partido cayó con Italia, revivió al acortar distancias justo antes del descanso gracias a Caitlin Foord. Su gol resultó clave para el cuadro oceánico, que alcanzó el intermedio renacido después de verse superado con claridad.



Vadao, el seleccionador de Brasil, hizo un doble cambio en el descanso. Cambió su línea de ataque. Quitó a Marta y dio entrada a la jugadora del Atlético Madrid Ludmila y también sustituyó a Formiga. Luana ocupó su plaza. Brasil llevó la iniciativa, pero descuidó su defensa.



Un tiro lejano de Logarzo sorprendió a Barbara, la arquera brasileña, y equilibró el partido a la hora de juego. El conjunto sudamericano buscó el gol de forma precipitada. Arrinconó a Australia, que se puso por delante en una acción de fortuna. Un pase lejano de Emily Van Egmond desde el centro del campo fue cabeceado por la capitana de Brasil Monica, que llevó la pelota a la red.



El tanto, anulado inicialmente, fue rectificado poco después por el VAR y la árbitra Esther Staubli decidió darle finalmente validez. El marcador definitivo reabre la situación del Grupo C. Brasil, Italia, que aún tiene pendiente el partido de la segunda jornada contra Jamaica, y Australia, están igualadas con tres puntos cada una.