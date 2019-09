Medellín, a la final de Liga Femenina tras arrollar al Atlético Huila

Independiente Medellín no tuvo piedad con Atlético Huila y lo derrotó 5-0 en el partido de vuelta de la semifinal (5-1 global) para clasificarse a la gran final de la Liga Femenina.

Un doblete de Manuela Vanegas abrió el camino, tarea que luego completaron Aguirre, Cuesta y Pérez, en un juego que fue un concierto del local ante su público, en el estadio de Envigado.



Un golazo de Manuela Vanegas, a los 9 minutos, un cabezazo al palo izquierdo trs el cobro de Orianica Velásquez, adelantaba al local, que era dueño del juego desde el pitazo. Era el momento de la igualdad de la serie, que duraría muy poco.



A los 11 minutos la arquera Sepúlveda se estrellaba con su defensora Vanegas y se salvaba el rojo del autogol, una duda que resolvió con autoridad de nuevo Manuela a los 19, con un doblete, de nuevo por la vía aérea, que desequilibraba la llave en favor del rojo.



No quería el local la suerte de los penaltis y por eso no aflojaba el ritmo en los primeros 20 minutos, en los que literalmente borraba a su rival.

Sacrificaba Huila a la defensora Rosario y llegaba Nelly Córdoba a los 26 minutos, para darle algo de intención ofensiva al visitante, que en la cancha no llegó a sentirse.



Salió por lesión Orianica a los 28 minutos y Melissa Rivas la reemplazó bien.



A los 30 minutos llegó la falta clara en el área contra la eficiente lateral Cardona, que cambió por gol Laura Aguirre para el 3-0 contundente a los 31.

Muy fuerte fue el golpe que sufrió la arquera del DIM, Sandra Sepúlveda, que obligó a ponerle un gorro por el corte que sufrió y aun así se lució en el mano a mano contra Córdoba, para salar su puerta a los 49 minutos.







Empezó el complemento al mismo ritmo intenso que quería el Medellín y a los 54 Yisela Cuesta sentenció al Huila tras un brillante pase de Castañeda que resolvió la goleadora en el mano a mano con la arquera del Huila.



Melissa Rivas tuvo el quinto a los 70 minutos, pero la arquera rival esta vez estuvo bien ubicada, una opción más ante un Huila derrumbado, que ya solo esperaba que pasara el tiempo para certificar la eliminación.



La que no perdonó fue Mayreth Pérez, en una jugada con control y definición hermosa, un lujo total frente al arco para certificar el 5-0 que deja al Medellín en la gran final de la Liga Femenina, que se decidirá contra América de Cali, en una final pintada de rojo.