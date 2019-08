Grave denuncia de exárbitra por presunto acoso y discriminación

El fútbol femenino en Colombia enfrenta un nuevo escándalo, esta vez por presunto acoso y discriminación contra las árbitras profesionales.

Según la denuncia, publicada por el diario Marca en Colombia, la ex árbitra Carolina Falla dijo ante la Defensoría del Pueblo que se registraron casos de discriminación: "El presupuesto arbitral siempre ha sido una estafa y un robo".



Según ella, "el profesor Fernando Avendaño y el señor (Álvaro) González, quienes organizan el torneo profesional femenino, ponían la condición para ir a zonales en Cali o Barranquilla de 'usted va pero no hace el cobro del arbitraje ni del pasaje'" confesó Falla.



Falla dijo que ella sufrió la situación en 2008, cuando quiso dirigir en los Juegos Nacionales, pues le advirtieron que debía abstenerse de pedir viáticos: "Yo te nombro pero tu no cobres", le habría dicho Avendaño. "Con eso tenía que comprar mis medias, mis guayos y mis camisetas", contó.



Muy afectada, la exarbitra se refirió también a un presunto acoso sexual. "Vine antes y no encontré el apoyo", situación que le ha generado "traumas psicológicos". La denunciante fue clara: "hasta que haya una verdadera ayuda y acompañamiento, porque uno denuncia y sale afectado", concluyó.