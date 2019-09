Paniagua, DT de la dinastía Cardona: dirige a Geraldine, Edwin y Mateo

Deportivo Independiente Medellín – Formas Íntimas trabajan intensamente para buscar su primer título profesional en la Liga Femenina 2019. Las poderosas realizaron una gran campaña y frente al América de Cali, quieren darle el cierre con broche de oro a un momento histórico en el ‘decano’. El director de esta orquesta es Carlos Paniagua, ‘fututo’ está mostrando que se puede jugar bien y ser competitivas, con un equipo que de a poco, enamora a la afición.

En diálogo con FUTBOLRED, Carlos habló del presente del equipo, del rival, de los sueños de sus dirigidas, el apoyo de los hinchas poderosos y de esa bonita coincidencia que le dio la vida en ser el técnico que orientó a Edwin, Mateo y Geraldine Cardona, una dinastía que ha dado qué hablar en el fútbol colombiano.



¿Cómo se dio la casualidad de ser el entrenador de los Cardona?



“Yo llegué a la Selección Antioquia en el 2002 y entre el 2007 al 2010 quedé campeón de la categoría juvenil, en el 2008, compartí trabajo con el técnico Abel Acevedo, en ese equipo estuvo Edwin Cardona, es un muchacho que, desde niño, mostraba las condiciones que tenía para jugar, su media distancia, su picardía, su viveza y esto lo tiene ahora en el fútbol internacional.



De la Selección Antioquia en el 2010 pasé a la Selección Colombia, donde fui asistente del señor Harold Rivera, entrenador actual de Santa Fe en la Selección Sub 15, allí estaba Mateo Cardona, en aquel momento jugaba para Envigado, es un jugador con muchas condiciones, él se ha demorado un poco para consolidarse, porque las condiciones que tienen son muy destacables.



En el 2017 cuando salí de la Selección Colombia y me vine para Formas íntimas, comencé a trabajar con Geraldine Cardona, quien es más polifuncional que los hermanos; puede jugar como lateral, como mediocentro, como enganche, le gusta mucho irse al ataque y abrir la cancha. Los tres son excelentes jugadores.



¿Alguna anécdota?



Cuando ellos vivían en el barrio Antioquia, toda la familia Cardona vivía en una piecita. Las condiciones económicas eran muy precarias, ellos salían caminando a entrenar y a pedir ayuda a los vecinos. Un día, les regalaron unos fríjoles congelados y ellos se fueron felices para su casa a compartirlos con la familia, son historias de vida, de superación, de Edwin que sacó a la familia adelante a punta de lucha, de perseverancia, de amor, de querer la familia y ahora viven muy bien, son hermanos muy unidos, muy talentosos y cuentan con unos padres que tienen mucho qué ver en lo sus realidades. Edwin en el Pachuca, Mateo en el Cúcuta Deportivo y Geraldine Cardona aquí en el Medellín.



¿Ha vuelto a hablar con Edwin y con Mateo?



Con Mateo hablé mucho con él cuando se encontraba sin equipo, me pedía que le ayudara a ubicarse en algún equipo.Con Edwin, la última vez que hablé con él, nos encontramos en un centro comercial con su esposa. Se cansó de firmar autógrafos, atender y compartir con la gente.

Gerladine y el sueño del título en Liga femenina



¿Cómo ve el presente de su equipo de cara a la Gran Final?



Comenzamos una semana larga de trabajo, con miras al partido del próximo martes frente al América, nos sentimos muy orgullosos de la presentación que realizó el equipo frente al Atlético Huila. Pese al marcador adverso en Neiva, teníamos la esperanza que podíamos remontarlo en Medellín, aunque no me imaginé que fuera de una manera tan contundente.



Estamos trabajando desde comienzo del año, no ha sido este proceso de la noche a la mañana. El equipo está en un punto alto, tiene seguridad, en 10 fechas mostramos equilibrio, hemos marcado 22 goles y nos han convertido sólo dos. Tenemos orden, manejo entre líneas y variantes en nuestras jugadoras, somos un colectivo, no dependemos de una sola jugadora, basados en una idea de juego, las muchachas salen a la cancha a interpretarla de la mejor manera.



¿Qué importancia le da al América de Cali?



“Felicito al América por la gran campaña, es un equipo que mezcla jugadoras de experiencia como Catalina Usme, Carolina Pineda y viene una niña como Linda Caicedo que no ha cumplido los 15 años y ya juega fútbol profesional. Del mediocampo hacia arriba es un equipo de cuidado, tienen transiciones rápidas, con un gran dominio en el tiro libre. Debofelicitar a su técnico Andrés Usme, quien viene realizando un muy buen trabajo. Pero nosotros pensamos en nuestras fortalezas, debemos ir a Cali a conseguir un buen resultado y cerrar en Medellín con nuestra hinchada. En estas instancias es clave terminar en condición de local”.



¿A qué se debe el éxito de este Independiente Medellín – Formas Íntimas?



Estamos muy agradecidos con los directivos del Medellín, en especial con Raúl Giraldo, dueño del equipo que creyó en esta alianza con Formas Íntimas. Al dueño de la empresa Formas Íntimas Marco Roldán que han venido apostándole a este proceso, no es fácil invertir en el fútbol femenino. Estamos compitiendo en una Liga que hasta ahora comienza a darse a conocer. No quiero olvidarme de Envigado, ellos creyeron en el primer momento, cuando hicimos esa alianza en el año 2017. Lo que estamos viviendo, hace parte de un proceso muy lindo que comenzaron Liliana Zapata, Luz Estela Zapata, Margarita Martínez, pioneras del fútbol femenino en Antioquia y que ahora vengo a recoger estos frutos.



¿Lo enamoró la hinchada del Medellín?



Si, el acompañamiento de la hinchada del Medellín ha sido estupendo con nosotros, cuando jugamos en el Atanasio, en Ditaires y en el Polideportivo Sur, estuvieron con nosotros. La relación entre la hinchada con las jugadoras ha sido muy importante, nos van a animar desde la tribuna, es muy emocionante y se me pone la piel de gallina. Cada vez estamos logrando una Liga más grande.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín