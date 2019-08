La hostil despedida a la juez del Tolima vs. Pasto en Liga Femenina

Deportes Tolima y Deportivo Pasto se enfrentaron por la fecha 4 de la Liga Femenina. El juego finalizó 0-0 por la mala definición de las futbolistas, aunque la juez Paula Fernández también tuvo un protagonismo sobre el final del encuentro.

Durante los 90 minutos del partido, las jugadoras de los dos equipos crearon varias opciones de gol que varias de ellas erraron increíblemente. Remates sin fuerza o sin dirección le hicieron el trabajo fácil a las arqueras del cuadro pijao y volcánico.

Aunque a lo largo de los 90 minutos la juez central no tuvo mayor incidencia en el encuentro, en los minutos finales hubo una polémica acción que Fernández no dio como penalti. Cuando el partido estaba por finalizar, Yorladiz Díaz, del volcánico, quiso defender su pórtico, pero terminó cruzando a Kena Romero, del pijao, en el área en un claro penalti que la arbitro no cobró.

Al final del partido, los aficionados que asistieron al estadio Manuel Murillo Toro despidieron a la juez con chiflidos e insultos por sus malas decisiones en contra del Tolima.