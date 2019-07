¡Comienza la Liga Femenina! Horarios y partidos para conectarse

Este domingo comenzarán la Liga Femenina en su versión 2019 y con ella vuelven las emociones a los diferentes estadios del país. Esta vez serán 20 equipos participantes en cinco grupos que están divididos geográficamente y serán seis fechas en las que se moverá el balón.





Así se jugará la primera fecha

Sábado



3:00 p.m.: Bucaramanga vs Cúcuta (Grupo C): es el clásico del oriente colombiano y, así como en los hombres, se espera un partido con mucha intensidad.



3:00 p.m.: Orsomarso vs Tolima (Grupo E): El cuadro pijao se estrena en este torneo tras la polémica que rodeó el fútbol colombiano hace algunos meses por las declaraciones de Alberto Camargo. Las musicales han formado un buen equipo.

3:00 p.m.: Atlético vs. Cali (Grupo D): Las azucareras buscan sacar provecho de ese pacto con la escuela Sarmiento Lora en su primera participación en el torneo femenino.



3:00 p.m.: Nacional vs. Once Caldas (Grupo A): Nacional mantiene la base del equipo que participó en el 2018. Jugadoras de gran recorrido en la liga de Antioquia hacen parte del plantel.

Domingo

1:15 p.m.: América vs. Cortuluá (Grupo D): lideradas por Carolina Pineda y Catalina Usme, las escarlatas quieren tener un poderoso ataque en su regreso a la Liga femenina. Será transmitido por WIN SPORTS



2:00 p.m.: Fortaleza vs. Santa Fe (Grupo B): las leonas buscan tener el mismo poderío que consiguieron en el 2016, aunque Leicy Santos, su gran referente, se irá pronto del equipo.

2:00 p.m.: Millonarios vs. La Equidad (Grupo B): las embajadoras se estrenan en el torneo colombiano y en este encuentro habrá duelo de arqueras: Kimika Forbes, por el azul, contra Vanesa Córdoba, de las aseguradoras.



3:00 p.m. Junior vs. Real Santander (Grupo C): Barranquilla también quiere mandar en el fútbol femenino y se armó con jugadoras de talla internacional como Yorely Rincón, Daniela Montoya, entre otras.

3:00 p.m.: Huila vs. Pasto (Grupo E): las vigentes campeonas comienzan su participación en la Liga Femenina con la ilusión de repetir lo bueno que hicieron en el 2018.



3:30 p.m. Pereria vs. Medellín (Grupo A): en un convenio con Formas Íntimas, el DIM busca ser protagonista. La experimentada Sandra Sepúlveda será quien lidere a su equipo desde el arco.



El partido destacado: al ser inicio del campeonato, las esperanzas están puestas sobre las campeonas. Así, Huila y Santa Fe tendrán la mayor atención para esta primera jornada, aunque de aquellas nóminas campeonas no queda mucho actualmente.