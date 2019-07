Independiente Medellín estrenó uniforme para su equipo femenino

Tras superar al Deportivo Pereira en los dos primeros partidos oficiales en su historia, Deportivo Independiente Medellín lidera tanto la Liga masculina como la femenina con puntaje ideal. El buen momento del rojo antioqueño dio para que el equipo presentara a los medios de comunicación el nuevo uniforme con el que competirán lo que resta la Liga femenina.



Las 25 jugadoras, al lado de su entrenador Carlos Paniagua y el gerente deportivo Felipe Trujillo manifestaron su alegría por haber arrancaron de gran manera este certamen donde están participando por primera vez de la mano de un gran club como Formas Íntimas.



“Tenemos la misma base que tuvimos cuando estábamos en la alianza con Envigado Fútbol Club. Venimos trabajando desde la primera semana de febrero, donde fue desarrollando una idea de juego. Nos ha costado en estos partidos, porque venían de entrenarse en canchas reducidas y sintéticas”, comentó el técnico Paniagua.



En cuanto a las jugadoras que se van a la Selección Colombia para los Juegos Panamericanos, el DT indicó que “no es fácil perder a siete jugadoras para la Selección Colombia, pero contamos con jugadoras que pueden hacer un buen trabajo para reemplazarlas. Llevamos un buen rendimiento, hemos ganado los dos partidos, pero debemos corregir detalles como una mayor cohesión, ser más importantes en los partidos y ser más contundentes, es un gran despegue”.



A propósito de los encuentros que se vienen, el clásico de la fecha 5 frente a Atlético Nacional fue aplazado para que las convocadas a Selección Colombia puedan volver de los Panamericanos y encarar este partido.



Paula Botero, delantera de Medellín manifestó encontrarse feliz por jugar en el equipo, la jugadora marcó en el segundo encuentro frente a Pereira y tuvo la oportunidad de celebrarlos con sus hinchas. “Fue un momento muy feliz, haber marcado un gol con la camiseta del equipo de mis amores es indescriptible, rodeada de mi familia y de mis compañeras jugando con Formas Íntimas, el equipo de mi corazón”.



Por su parte, Sandra Sepúlveda resaltó el buen nivel que ha mostrado esta Liga y pese a que no podrá jugar el sábado contra Once Caldas, por un golpe, la arquera quiere volver de Lima y atajar en el segundo clásico. “Será un partido muy especial, esperamos que tengamos a muchos hinchas del poderoso en la tribuna, contra Pereira hubo mucha gente y un hincha me dijo que iban a apoyar a Medellín en todas las categorías y en todos los equipos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín