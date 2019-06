Denuncian posible espionaje de USA a Inglaterra en Mundial femenino

Este martes, en al semifinal del Mundial femenino de Francia, se medirán Estados Unidos e Inglaterra, en un auténtico clásico mundial que es esperado con mucha expectativa.

Sin embargo, la noticia durante el fin de semana no fue deportiva sino casi policiaca. Según el diario inglés The Mirror, la delegación británica denunció un posible espionaje del rival americano, tras encontrar a personas de ese país merodeando en su hotel.



"El hecho se desarrolló este domingo cuando el personal de Inglaterra descubrió en el hotel The Fourviere a dos funcionarios de la campeona defensora", escribió el diario..



Desde la Federación estadounidense se declararon inocentes y alegaron que había una razón para que personas del equipo estuvieran en el hotel: "hay una explicación inocente en el sentido de que habían enviado personas a visitar el hotel en caso de que su escuadrón posiblemente se hospede allí si derrotan a Inglaterra y llegan a la final del próximo domingo".



Sin embargo, el entrenador de Inglaterra, Phil Neville y la FA expresaron su molestia por la presencia de dichas personas en el lugar y en la fecha en la que hicieron los trabajos tácticos previos a la semifinal contra Estados Unidos.



"Lo único que diría es que esto no es algo que me gustaría que una persona de mi equipo de operaciones hiciera. No es algo que haríamos, enviar a alguien al hotel de otro equipo", dijo el DT. "Estoy seguro de que Jill Ellis (entrenadora de EE. UU.) Probablemente no habría estado feliz con este arreglo. Estoy seguro de que ella tratará con su staff este tema", concluyó.



La tensión es total a la espera de este duelo, que enfrenta a dos grandes favoritas al título del Mundial femenino.