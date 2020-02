Así regañó juez a Didier Luna, en audiencia por acoso a Carolina Rozo

Didier Luna, exentrenador de la Selección Colombia Sub 17, logró este miércoles un preacuerdo que ha causado polémica, en el proceso judicial que se le sigue por acoso sexual contra la exfisioterapeuta del equipo, Carolina Rozo.

Y es polémico porque dicho acuerdo incluía pedir perdón y reparar a la víctima, para cambiar el delito de acoso sexual por el de injuria por vía de hecho, que tiene una pena más baja.



El objetivo final de Luna y su defensa es evitar la cárcel, pero, tras la aceptación del cargo, alegó que él no tiene antecedentes penales, que ha cumplido el llamado de la justicia y que llevó a Colombia a un mundial, además de otorgarle “títulos a este país”. La defensa sumó a esos argumentos que la pena no supera los 72 meses de prisión y por eso cumple los requisitos para la suspensión de la sentencia, lo que significa evitar la cárcel.



Ese mismo argumento, como explicó el diario El Tiempo, fue mencionado en varias ocasiones por Luna durante la audiencia, hasta el punto que el juez del caso le llamó la atención: “francamente no me interesa el tema del fútbol. Su historia en el fútbol no es relevante. Lo que este despacho necesita saber es si usted se considera responsable o no de este delito por el que fue acusado por la Fiscalía. Usted dice que esto fue un error pero esto no es un error es un delito”.



Tras la advertencia del juez de aplazar la audiencia al considerar que Luna al parecer no conocía los alcances del preacuerdo, el extécnico terminó por aceptar los hechos y quedó en espera de que el juez imponga la sentencia y determine si lo envía a prisión, lo que ocurrirá en el próximo mes de marzo.



Carolina Rozo, víctima en este proceso, aseguró que se sintió en paz tras escuchar al acusado aceptando su culpa y explicó que, contrario a lo que afirma la defensa, ella no está pidiendo dinero: "Había una multa para mí pero yo no quiero plata, esperamos que se done a una fundación de mujeres de fútbol", dijo.



Al responder qué espera respecto de la pena que está próxima a establecerse, Rozo concluyó: "Yo creo que debe ir a la cárcel porque, si no pasa, entonces pasará por encima, que un entrenador acose a una jugadora y llegue a este punto fácil y no pasa nada. Pero si hay un precedente lo van a pensar dos veces", le dijo a la revista Semana.