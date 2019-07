La razón para dejar a la '10' argentina del Mundial sin Panamericanos

Estefanía Banini fue una de las figuras de la Selección Argentina en la Copa del Mundo Femenina de Francia. La futbolista, se encargó de habilitar a sus compañeras para dejarlas con claras posibilidades de gol, fue protagonista en el heroico empate 3-3 contra Escocia y aunque no marcó goles dejó claro todo su talento.



Sin embargo, pese a ese gran desempeño y a que fue la capitana de la escuadra durante el Mundial, la jugadora no apareció en la lista que viajará a Perú para enfrentar los Juegos Panamericanos, generando la sorpresa de todos los hinchas y de varias de sus compañeras que no encontraban razón para su ausencia.



Sin embargo, Banini no fue la única, por fuera de la lista también quedaron la sub capitana, Ruth Bravo y dos referentes más del plantel argentino como lo son Florencia Bonsegundo y María Belén Potassa, quienes eran irremplazables en la lista del Mundial.



Entonces fue ahí cuando explotó todo y las futbolistas decidieron dejar en claro lo que sucedía, señalando directamente al cuerpo técnico de la selección ‘Albiceste’ encabezado por Carlos Borrello como los culpables de los hechos y comunicando a la opinión pública qué fue lo que sucedió a través de sus redes sociales.



“¡Luchando desde mi lugar la igualdad sin discriminaciones! El cuerpo técnico decidió dejarme afuera. Ellos quienes son los únicos que cobran, ellos que por tener diferencias han decidido darle un punto final a mi sueño de defender a la más linda! El motivo de esto es muy simple se habló con todo el equipo que viajo al mundial ya que pensamos que ellos no están a la altura de lo que pretendemos!”, afirmó Banini en su comentario.



Las publicaciones han llegado a miles de personas y este ‘escándalo’ apenas comienza, pues la delegación argentina debe viajar pronto a Perú y las autoridades no se han manifestado al respecto, así que ya veremos qué sucede tanto con Banini como con las otras jugadoras afectadas.